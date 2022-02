De Ketelaere bezorgt Brugge prima uitgangspositie op AA Gent

De voetbalgoden waren Club Brugge gunstig gezind in de heenwedstrijd van de halve finale van de beker. AA Gent knutselde heel wat kansen in elkaar, kreeg zelfs een strafschop maar kwam niet tot scoren. Op een van de weinige mogelijkheden zorgde De Ketelaere voor een prima uitgangspositie. De terugwedstrijd is op 2 maart.

Op twee wissels na dezelfde formatie bij Club Brugge als op zondagavond in Kortrijk. Twee gedwongen wissels dan nog: Mechele was geschorst en Balanta geblesseerd. Mitrovic en Mata kwamen in de plaats. Geen nieuwkomers aan de aftrap bij Brugge: zowel Skov Olsen als Odoi begonnen op de bank. Bij Gent kwam Tissoudali terug van de Afrika Cup en Vanhaezebrouck dropte hem onmiddellijk in de basis.

Mignolet voorkomt achterstand

Bij de vorige ontmoeting in de Ghelamco Arena ging Club pijnlijk met de billen bloot, het werd toen 6-1. Bij de eerste mogelijkheid van Gent trilden de netten al meteen na een kopbal van Lemajic maar die had een duidelijke duwfout gemaakt. Het waren niet de enige kansen in de eerste helft. Club Brugge speelde ondermaats en dom balverlies zorgde voor een paar gevaarlijke standjes. Gent ging echter onvolwassen met die kansen om en ook Mignolet stond een aantal keren pal. Toch was de gevaarlijkste kans voor de Bruggelingen, een trap van Vormer strandde op de onderkant van de lat en Dost kon onvoldoende bij de rebound om te profiteren. De eerste debutant maakte al na een half uur zijn opwachting en het was verrassend genoeg Dennis Odoi. Mitrovic kreeg al snel geel en kwam duidelijk tekort. Ook de nieuwe verdediger liep al snel tegen een gele kaart aan. Brugge mocht tevreden zijn dat ze met een 0-0 mochten gaan rusten.

Belangrijke treffer De Ketelaere

De tweede helft bracht weinig beterschap want alweer was het Gent die de kansen opstapelde. Al na een paar minuten kwam er een strafschop na handsspel van Hendry. De Sart kreeg een unieke mogelijkheid maar Mignolet koos de goede kant. Daarmee was het nog niet afgelopen. Tissoudali trapte op de lat en Lemajic trapte de eenvoudige rebound huizenhoog over. De Sart maakte vervolgens bijna zijn penaltymisser goed maar zijn schot strandde op de paal. Zoals de voetbalwet voorschrijft was het opeens Club Brugge dat de goal kon scoren. De aan de rust ingevallen debutant Skov Olsen kreeg de bal ongewild op de rug en De Ketelaere trapte beheerst binnen. Van een hold-up gesproken. Brugge maakte het zichzelf vervolgens nog wat moeilijker na een tweede gele kaart van Hendry. Gent slaagde er echter niet in om nog te scoren, Mignolet een straat voorsprong man van de wedstrijd. Club Brugge met anderhalf been in de finale van de beker, verdiend was het echter niet te noemen.