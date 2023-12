Croky Cup: Gent-Club Brugge op 16 januari, Oostende-RWDM op 17 januari

De Pro League heeft vrijdag de speeluren voor de kwartfinales van de Croky Cup bekendgemaakt. AA Gent-Club Brugge zal gespeeld worden op dinsdag 16 januari om 20.45 uur, KV Oostende-RWDM op woensdag 17 januari om 20 uur.

De twee andere kwartfinales – OH Leuven-Antwerp en Union-Anderlecht – worden eveneens op woensdag 17 januari gespeeld, respectievelijk om 18.45 uur en 20.30 uur. Het wordt voor alle acht de teams de eerste wedstrijd na de winterstop.

Slag om Vlaanderen

De winnaar van de Slag om Vlaanderen, Gent-Club Brugge, treft bij de laatste vier Union of Anderlecht. De winnaars van OH Leuven-Antwerp en Oostende-RWDM spelen de andere halve eindstrijd. Die wordt in heen- en terugduels afgewerkt.

De wedstrijden van de halve finales vinden plaats op 23, 24 of 25 januari (heen) en 27, 28 en 29 februari (terug). De finale wordt gespeeld op donderdag 9 mei.