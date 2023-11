Club Brugge maalt Beerschot met 0-6 fijn

Club Brugge heeft Beerschot woensdagavond door de gehaktmolen gedraaid in de zestiende finales van de Croky Cup. 0-6 was het harde verdict.

In een kolkend Kiel had blauw-zwart al na enkele minuten een voorsprong beet. Igor Thiago ontfutselde Tolis de bal, rukte op, hield twee verdedigers aan de praat en ramde vanuit een heel scherpe hoek onhoudbaar in het dak van het doel.

Doelpuntenfestijn

De Ratten lieten het niet aan hun hart komen en in hun zoektocht naar een snelle gelijkmaker dwong Tom Reyners Simon Mignolet tot een knappe reflex. Een nieuwe onoplettendheid achterin zorgde evenwel voor een verdubbeling van de Brugse bonus: Welat Cagro trapte het leer pardoes in de voeten van de volledig vrijstaande Andreas Skov Olsen, die het geschenk dankbaar uitpakte door doelman Davor Matijas te omspelen en tegen de netten te prikken. Toen Denis Odoi een corner overhoeks binnenkopte en Skov Olsen na een rush panklaar legde voor Hugo Vetlesen was de strijd definitief gestreden. En nog bleek de bodem niet bereikt: Skov Olsen plaatste nog voor rust de forfaitcijfers op het bord door een afvallende bal op corner hoog binnen te vlammen.

In de tweede helft scoorde ook Vetlesen een tweede treffer. Een vooroorlogse pandoering leek in de maak, maar het bleef bij 0-6. Matijas had nog een uitstekende redding in huis op een schot van Antonio Nusa.