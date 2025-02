Club Brugge en Anderlecht spelen bekerfinale op 4 mei, en niet op 1 mei

De finale van de Beker van België (Croky Cup) tussen Club Brugge en RSC Anderlecht in het Brusselse Koning Boudewijnstadion vindt op zondag 4 mei (18 uur) plaats, en niet zoals eerst voorzien op donderdag 1 mei. Dat heeft de Pro League, de belangenvereniging van Belgische profclubs, dinsdag gemeld.

Omdat het duel tussen Club Brugge en Anderlecht een risicomatch is, kan de wedstrijd niet op 1 mei plaatsvinden, aldus de Pro League. Op die dag, de Dag van de Arbeid, dreigt (met ook nog een grote manifestatie in de hoofdstad, red.) een tekort aan ordediensten om een wedstrijd van deze omvang, met bijna 40.000 fans op het Heizelplateau, in goede banen te leiden. “Om de veiligheid van de supporters en een vlotte organisatie te garanderen, werd in overleg met beide clubs, de kalendercommissie en de veiligheidsdiensten naar een oplossing gezocht”, klinkt het bij de Pro League.

De finale verhuist dus naar zondag 4 mei. “Om ruimte te maken op die dag, verschuift de play-offwedstrijd van beide finalisten van speeldag 7 in de Jupiler Pro League naar donderdag 1 mei. De exacte kalender van de play-offs maken we op maandag 17 maart bekend, na de slotspeeldag van de reguliere competitie”, besluit de belangenvereniging.