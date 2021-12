Club Brugge bekert verder na foutloze strafschoppenreeks in Genk

Club Brugge plaatste zich met de nodige moeite voor de kwartfinales van de beker. In een doelpuntenrijke wedstrijd tegen Genk bracht De Ketelaere zijn ploeg tot twee keer toe op gelijke hoogte. De 3-3 viel zelfs in de slotminuut. De verlengingen brachten geen soelaas, Brugge toonde zich het koelbloedigst in de strafschoppenreeks.

Drie dagen na de spectaculaire competitiezege van de landskampioen kruisten Racing Genk en Club Brugge opnieuw de degens. Genk-coach van den Brom stond onder enorme druk en wisselde zijn ploeg op vijf plaatsen. Vooral de inbreng van doelman Leysen sprong in het oog, al keepte hij de vorige bekerwedstrijd op Winkel Sport ook al. Bij de opstelling van Brugge was het uitkijken of Vormer dit keer wel ging starten. Ja dus, hij nam de plaats van Rits in. Van der Brempt verdween ook uit de ploeg ten nadele van Sowah. De duurste aankoop ooit kon echter alweer niet imponeren, het prijskaartje rond zijn nek begint stilaan een strop te worden.

Eder Balanta mocht de score openen voor Club. © BRUNO FAHY BELGA

Al na één minuut was er opschudding. Een magnifieke redding van Mignolet hield Ito van de openingsgoal. Genk bleef de hele eerste helft de betere ploeg maar kwam toch op achterstand toen Balanta een bal in één tijd op de slof nam. Helemaal niks tegen te beginnen. De thuisploeg versaagde echter niet en ging op zoek naar de gelijkmaker. Sowah liet zich iets te gemakkelijk passeren door Paintsil, Thorstvedt nam over en bracht de bordjes in evenwicht. In blessuretijd van de eerste helft waren de Limburgers opnieuw trefzeker. Een schitterende dieptebal van Heynen bracht Bongonda alleen voor Mignolet. De flankaanvaller was echter niet zelfzuchtig en bood Paintsil de 2-1 op een schoteltje. Geen onverdiende voorsprong overigens.

Alweer Paintsil

Met het mes op de keel moest Club Brugge in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker. Ricca en Rits moesten proberen de bakens te verzetten. Bij Genk bleef doelman Leysen in de kleedkamer na een duel met De Ketelaere voor de rust. Veel vuur zat er niet in bij blauw-zwart tot de ingevallen Ricca opeens een prima bal in de rechthoek dropte. De Ketelaere kopte van dichtbij binnen. De vreugde was van korte duur want nog geen minuut later was Brugge alweer op achtervolgen aangewezen. Paintsil ontsnapte aan de buitenspelval en legde zijn tweede van de avond binnen. Club slaagde er niet in nog een vuist te maken maar kwam in de slotminuut toch langszij toen De Ketelaere alweer met het hoofd scoorde.

Noa Lang maakte de beslissende penalty. © BRUNO FAHY BELGA

De verlengingen waren, op een schot van Oyen na, een maat voor niks. In de loterij van de strafschoppen toonde Club Brugge zich het koelbloedigst. Hrosovsky miste onmiddellijk voor Genk terwijl Club Brugge geen enkele misser liet optekenen. Noa Lang scoorde de beslissende strafschop. Club Brugge met heel veel moeite naar de kwartfinales, van den Brom mag zich grote zorgen beginnen maken.