Cercle Brugge na verlengingen door KV Mechelen uit de beker getrapt

Groen-zwart zorgde in de achtste finales van de Croky Cup voor een felle strijd Achter de kazerne en kwam via Somers op voorsprong. De pas ingevallen De Camargo bracht de thuisploeg langszij en diep in de tweede verlenging zorgde Storm voor de Mechelse kwalificatie.

Het was de eerste wedstrijd van Cercle Brugge zonder Yves Vanderhaeghe. Zijn opvolger Dominik Thalhammer wachtte de spelers op nabij de ingang en nam nadien plaats in de tribune om van daar de bekermatch te observeren en te analyseren. De Oostenrijker gaf het vertrouwen aan zijn landgenoot Miron Muslic en gewezen speler Jimmy De Wulf om als een interim-duo de honneurs waar te nemen.

De nieuwe technische staf zorgde voor wijzigingen. Van de elf spelers die afgelopen zaterdag aan de aftrap stonden tegen KV Mechelen, begonnen er slechts vier aan de wedstrijd: Daland, Decostere, Somers en Hotic. Niet toevallig de spelers met de meeste longinhoud. In doel kreeg Warleson zijn kans en ook Vitinho, Sousa, Rubio, Vanhoutte, Kanouté en Millan kwamen aan de aftrap. Al was dit voor Rubio maar voor een klein half uur, want hij moest geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Deman.

Thibo Somers bracht Cercle op voorsprong. © JASPER JACOBS BELGA

Tot dan zat de match zo goed als op slot en was er nog maar weinig gebeurd, al werd de wedstrijd op het kwartier onderbroken omdat leden van de harde kern van Cercle bommetjes op het veld gooiden. Even voorbij het halfuur kwam groen-zwart weliswaar op voorsprong. Somers scoorde vorig seizoen in het AFAS-stadion bij een 2-3 in de competitie de beslissende goal met een mooie omhaal. Dit keer was de Bruggeling er het best bij nadat ze bij Mechelen de bal niet weg kregen na een vrije trap van Vanhoutte. Meteen daarna hield Warleson zijn ploeg recht toen Schoofs opeens aan de tweede paal opdook.

Misser van Kanouté

Bij de thuisploeg moest Vanlerberghe geblesseerd naar de kant en liet Kanouté de dubbele voorsprong voor Cercle liggen. Hij schakelde doelman Thoelen uit, maar besloot dan onbegrijpelijk naast. Door het oponthoud duurde de eerste helft ruim vijf minuten langer. Het bleef bij de rust bij de krappe voorsprong voor Cercle.

Bleek na pauze

Mechelen kwam in de tweede helft uiteraard meteen opzetten via onder andere Storm en stapelde de hoekschoppen op. Groen-zwart kende een moeilijke periode en geraakte er maar moeilijk uit. Warleson stond op de goede plek op een kopbal van Walsh. De Braziliaanse keeper van Cercle liet een goede indruk na, al kwam hij even later in botsing met Cuypers en had hij verzorging nodig. Die pauze deed groen-zwart echter geen goed. Warleson kon een schot van Schoofs nog tegen de paal duwen, maar in de herneming stond De Carmargo op de goede plek: 1-1. De aanvaller van Mechelen stond overigens nog maar pas op het veld.

Ondertussen kwamen Da Silva Lopes en Cassaert in de plaats van Vanhoutte en Hotic. De wedstrijd kabbelde voort waarin geen van beide teams aanspraak wilden maken op winst, al zorgde Mechelen voor iets meer dreiging dan Cercle. Net als in de eerste helft kwam er nog een pak aan toegevoegde bij. Hierin werd er niet gescoord. Dus kregen we verlengingen.

Nikola Storm zorgde voor de kwalificatie van Mechelen. © JASPER JACOBS BELGA

In de eerste verlenging was het ook Mechelen dat voor het meeste initiatief zorgde, maar het leek een maat voor niets. Al vijftien jaar geen golden goal meer in de verlengingen, al was het de vraag of er in de tweede nog zou worden gescoord. Deman zorgde alvast voor een omhaal, maar Thoelen stond op de goede plaats. Ondertussen kwam Ackx in de plaats van Deman. Kon de jeugdspeler van Cercle uit Maldegem met zijn snelheid nog iets forceren, want iedereen was zeer diep moeten gaan. De beslissende goal viel echter aan de andere kant. Al kwam die van een andere Maldegemnaar, Storm zorgde met een knap overhoeks schot voor de kwalificatie voor Mechelen. Cercle kan zich nu volledig op de competitie concentreren. (ACR)