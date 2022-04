Brecht Capon over verloren bekerfinale met Kortrijk 10 jaar geleden: “We konden geschiedenis schrijven”

Op paasmaandag spelen AA Gent en Anderlecht de bekerfinale. Tien jaar geleden kon KV Kortrijk het Koning Boudewijnstadion bereiken, die finale ging verloren met 0-1 tegen Lokeren. “We lieten na om een uniek moment te grijpen en geschiedenis te schrijven voor KV Kortrijk”, blikt Brecht Capon terug.

De West-Vlaming is intussen 33 en moest eens diep graven in zijn geheugen om de wedstrijd voor de geest te halen. Lokeren won met 0-1, na een doelpunt van Harbaoui. Na amper 19 minuten stonden de Waaslanders met tien, De Ceulaer kreeg rood. Capon was betrokken bij die bewuste fase. “De partij startte veelbelovend, het ging op en neer. De Ceulaer maakte een trapbeweging en ik ging neer, misschien nogal theatraal. Ik was toen ook wat jonger (lacht). Eerst kwam ref Nzolo naar mij en ik kreeg rood. Ik dacht: Wat gaan we nu krijgen? Tot de lijnrechter appelleerde en hij De Ceulaer naar de kleedkamer stuurde.”

Met tien tegen elf zou je normaliter in het voordeel moeten zijn. “We wisten niet goed hoe we het moesten uitspelen”, zegt Capon. “Het was jammer voor de match zelf. Achteraf werd gezegd dat Kortrijk meer kans zou hebben met elf tegen elf. Voor hetzelfde geld win je die match. Lokeren was een ervaren ploeg met de hand van Peter Maes. Wij waren misschien iets nerveuzer. Uiteindelijk blijft er een zure nasmaak. Er was niet echt een grote favoriet op voorhand. We lieten na om een uniek moment te grijpen en geschiedenis te schrijven met KV Kortrijk.”

Geblesseerd

Het had geen haar gescheeld of Capon was er niet bij op 24 maart 2012. “Ik was net op tijd terug uit blessure. De laatste competitiematch tegen Beerschot op woensdag maakte ik mijn rentree. Ik weet nog dat Vanhaezebrouck na de wedstrijd tegen de kiné’s zei: Verzorg Brecht maar goed. Daardoor wist ik dat ik zou spelen. Ik ben blij dat ik die match heb meegemaakt.”

Er blijft een zure nasmaak. Dat was hét moment om een prijs te pakken

Uiteindelijk was er een troostprijs, KVK trad aan in Play-off 1. “Na die verloren finale speelden we meteen gelijk op Anderlecht. We klopten ook Club Brugge en AA Gent. Tot slot legden we thuis Anderlecht over de knie. Allemaal mooi, maar op het einde van de rit hadden we geen prijs gewonnen.”

Vijf jaar later stond Capon met Oostende in de finale tegen Zulte Waregem. Essevee won na penalty’s. “Het was een spektakelrijke wedstrijd. Die verloren finale was misschien nog pijnlijker. Het was het moment om, persoonlijk dan, een prijs te pakken. Dan liep het weer fout. Ik heb misschien spijt dat ik geen penalty heb opgeëist, maar ik reageerde niet meteen toen ze rondgingen voor het lijstje.”

Toch staat die beker van België op het palmares van Capon, in 2007 met Club Brugge. “Ik heb toen pech gehad. Dat was de tijd dat er maar vier wissels op de bank zaten. Ik was mee op afzondering en ik zat heel dicht bij die selectie, ik viel nog af. Uiteindelijk sta je toch liever op het veld. Ik heb die prijs niet gewonnen, ik was eerder betrokken.”

Capon sluit af met een positieve noot. “Voor zowel de supporters van KV Kortrijk als die van KV Oostende is zo’n bekerfinale toch een dag om te koesteren. Alleen die kers op de taart, die ontbrak.” (JC)