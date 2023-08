Bossut en RC Harelbeke loten Dikkelvenne in Crocky Cup

De Ratjes van het Forrestierstadion kwamen in de derde ronde van de Crocky Cup uit tegen KVV St-Denijs Sport. “En dat is geen ploeg in de buurgemeente van Moen, maar in Sint-Denijs-Westrem”, lacht coach Bruno Derveaux. “Er werd gedacht dat daar wordt gespeeld op kunstgras, maar het was een klassiek veld. Veel was er over die komende tegenstander niet geweten.”

Sint-Denijs Sport promoveerde vorig seizoen als tweede in het eindklassement van de Oost-Vlaamse eerste provinciale reeks naar de derde afdeling. “Het werd geen gemakkelijke opdracht”, vervolgt Derveaux. “Wij wilden natuurlijk nog wel een ronde verder gaan in die beker. Dat is met die zuinige 0-1-overwinning dan ook gelukt, maar het was weer geen denderende wedstrijd, deels door de stugge tegenstander. Het klopt dat onze voorbereiding vooralsnog niet resulteert in optimaal voetbal, zoals we het willen, maar anderzijds ben je er niets mee om in de voorbereidingsfase alles en iedereen naar huis te spelen. We kiezen ervoor om blessures te vermijden en rustig op te bouwen. In de volgende wedstrijd voor de Crocky Cup moeten we nu naar Dikkelvenne (na hun winst tegen Wielsbeke red.). Wij moeten en zullen de Crocky Cup niet winnen.” (MVA)