Boezinge A (1) opnieuw naar finale West-Vlaamse beker

Bekerhouder Sassport Boezinge A (1) gaat na een penaltythriller tegen tweedeprovincialer Aalbeke Sport opnieuw naar de finale van de Beker van West-Vlaanderen. Daar komen ze op 1 mei uit tegen het KRC Waregem van toekomstig T1 Jason Tarras.

Het werd een spannende halve finale. “Aalbeke kende ik niet goed, maar het is een sterke ploeg. Hun klein veld was niet in ons voordeel, maar ik wil me daar niet achter verschuilen. De penaltyreeks was ongemeen spannend, maar uiteindelijk misten zij één keer meer dan wij”, zegt Quincy Ponjaert (24). “Op 1 mei mogen we ons weer opmaken voor de bekerfinale. Als bekerhouder willen we voor een twee op twee gaan. Het zal wel speciaal zijn om tegen KRC Waregem te spelen, de ploeg van onze toekomstige trainer Jason Tarras.”

Quincy trok na de bekermatch even naar zonnigere oorden. “Door het vrije weekend wilde ik even de batterijen opladen”, vertelt hij vanuit Portugal. “Zo ben ik volledig klaar voor de cruciale weken die eraan komen. Er volgen eerst nog zeven competitiematchen en daarna nog de bekerfinale en de interprovinciale eindronde. Door de zege van Rumbeke in het inhaalweekend is de kloof nu acht punten. Zij laten bijna niets liggen en wij leden onlangs een zure nederlaag tegen Wevelgem. Verliezen hoort er echter bij en ik geloof er nog in. Als we blijven winnen en volgende week een mooi resultaat halen in Rumbeke weet je maar nooit. Eerst ontvangen we nog Marke. Daar werd het 1-1, maar thuis willen we graag drie punten halen”, aldus Quincy, die al 26 keer raak trof. “Ik had 25 doelpunten voor ogen. Na een minder begin ging het plots heel vlot en ik hoop nog veel te scoren. Met al deze doelpunten was er wel interesse van andere ploegen. Ik voel me echter goed in Boezinge. Het is een goeie groep en ik ga graag trainen. Ik twijfelde niet om te blijven en hopelijk lukt het dit jaar om een stap hoger te zetten. De ambitie is er binnen de spelersgroep.”

Zaterdag 8 maart om 18.30 uur: Sassport Boezinge A – KFC Marke A.