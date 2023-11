Aan sfeer geen gebrek bij de aanhang van KRC Harelbeke tijdens het bekerduel tegen Standard

Op Allerheiligen viel er niet erg veel te rouwen in Harelbeke. De match van het jaar stond gepland. Voor de 1/16de finale van de Croky Cup mocht de paars-witte aanhang de oversteek maken naar het verre Luik. Standard de Liège was de tegenstander van dienst. De achtste uit de hoogste voetbalklasse ontving de vierdeklasser in een half gevuld, maar sfeervol Sclessin.

De festiviteiten begonnen al vroeg. Om 14 uur in de namiddag ging de kantine van het Forestiersstadion in Harelbeke al open voor een pre-party. De sfeer zat er van in het begin al goed in. Er werd bijgepraat en gelachen. Hier en daar werd er zelfs al een dansje geplaceerd.

(Lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

700 fans

Om 16.30 uur stond het vertrek gepland. De opstap ging vlot. In totaal vertrok een legioen(tje) van maar liefst 700 fans richting Luik. Op de lange rit ging de sfeer niet gaan liggen, integendeel. Elke bus werd omgetoverd tot een ware feestbus voor drie uur lang. Bij de aankomst werd de colonne bussen door de politie naar het uitvak begeleid. Wanneer de menigte uitstapte, maakten ze meteen duidelijk aan de Luikenaren wie ze zijn en waarvoor ze gaan. Een bende feestvierders die enorm fier is op hun ploegje.

Voor de wedstrijd liep het paars-witte uitvak mooi vol. Ze lieten zich meteen kennen. Met veel gezang, gezwaai van vlaggen en enkele paarse rookbommen moesten ze niet onder doen voor de spionkop van de Rouches. Na de opwarming kwamen hun helden de supporters groeten vooraleer ze zich klaarmaakten voor de wedstrijd van hun leven.

Slechts 1-0 aan de rust

De toon werd bij de aftrap meteen gezet. Standard kampeerde op de helft van Harelbeke. Het resulteerde in enkele kansen, maar van een echte overrompeling kon niet gesproken worden. Carl Hoefkens leek niet tevreden langs de zijlijn met het spel van zijn ploeg. Veel was natuurlijk te wijten aan de goede organisatie van de Ratten. Ze vormden van in het begin een goed blok waar moeilijk door te komen was. Het bezoekersvak kon dat alleen maar smaken. Op het kwartier was het onvermijdelijke dan toch gebeurd. Perica werkte een voorzet van O’Neill keurig voorbij Bossut.

De rest van de eerste helft bleef het wel heet voor het doel van de ervaren doelman, maar echt moeilijke ballen moest hij niet pakken. Op het einde van de eerste periode kwam dan nog een stroomstoot van Harelbeke. Pieter De Smet kon aanleggen van dertig meter en knalde meteen op doel. De kogel van de centrale verdediger werd over doel getikt door Standard-doelman Henkinet. Genoeg om de meegereisde supporters nog eens te doen ontploffen. Ze waren trots dat hun ploegje ‘maar’ 1-0 in het krijt stond tegen de achtvoudige bekerwinnaar.

Net geen eerredder

Na de rust brak de ban. In een kleine vijf minuten zorgden Balikwisha en Perica voor de volgende twee doelpunten. Na een uur leek de match dus gespeeld en moesten de moedige Ratten tegen een achterstand van 3-0 opkijken. Niet veel later ontploft het bezoekersvak dan toch nog eens. Samyn kan een mooie voorzet binnenwerken, maar helaas stond hij buitenspel. Het feest ging niet door. Nadien ging de intensiteit op het veld wat liggen. Ook de Harelbeekse tribune werd minder enthousiast. Ohio en invaller Emond duwden Harelbeke in het slot nog wat dieper in de put. 5-0, een harde, maar niet onverdiende uitslag. Al mogen de spelers en supporters van KRC Harelbeke met trots terugkijken op deze voetbalavond.

Na de wedstrijd dropen de supporters af. Ze lieten het feestje wel nog even doorgaan op de bus. Al was het duidelijk stiller dan in de heenweg. Het late tijdstip heeft daar natuurlijk ook iets mee te maken. Na het uitje naar Standard mag KRC Harelbeke terug volop aan de bak in de eigen competitie. Want de vierdeklasser staat pas op de twaalfde plaats in hun competitie.

“Focus op de competitie”

Coach Stijn Meert reageert fier op de supporters, maar kritisch voor zijn ploeg: “Het feit dat er zoveel supporters meegereisd waren, is alleen maar positief voor de club. De organisatie daarachter was top. Dat wil alleen maar zeggen dat er een nieuwe wind door de club raast met mensen die een toekomst zien in ons. Anderzijds moeten we eerlijk zijn met onszelf. Het resultaat was er niet. We verliezen kansloos en zijn er eigenlijk nooit in geslaagd om een vuist te maken. Nu is het aan ons om hier lessen uit te trekken richting de competitie. Het bekerverhaal moeten we zo snel mogelijk links laten liggen en de focus moet vanaf nu volop naar de competitie gaan. Want daar is nog veel werk aan de winkel.” (JDB)