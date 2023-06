Beker van Loppem gaat naar De Scheve Hoek

In Loppem werd vorige week vrijdag de bekerfinale gespeeld van de minivoetbalcompetitie die loopt in sporthal De Strooien Hane. De Scheve Hoek uit Stalhille haalde het van Landmeetbureau G&D.

Op vrijdag 16 juni om klokslag 20 uur werd het startschot gegeven voor de bekerfinale van de minivoetbalcompetitie in De Strooien Hane. “We organiseren de competitie hier al meer dan 40 jaar en organiseren ook bekerwedstrijden. Teams uit zowel de A-reeks als de B-reeks gaan de strijd aan met elkaar”, begint Marc Versavel. Zo’n 13 jaar geleden volgde hij wijlen Gilbert Vanacker op als voorzitter. “Samen met Koen Vandierendonck van de cafetaria leid ik de competitie en de bekerwedstrijden.”

In schoonheid eindigen

Wie er ook al 24 jaar bij is, is Franky Verdoolaeghe. Als scheidsrechter zou hij volgend jaar graag in schoonheid eindigen. “Liefst 25 jaar ben ik dan actief geweest hier binnen het minivoetbal. Ik vind dat een mooi cijfer om af te ronden”, aldus Franky, die ook mag rekenen op mederefs Willy Simoens, Michael Simoens en Marc Luyckx. Het was De Scheve Hoek die de wisselbeker mocht meenemen richting Stalhille. “B-reekser De Scheve Hoek, die een eerste plaats behaalde in de B-reekscompetitie, haalde het met 7-4 van A-reeksers Landmeetbureau G&D uit Ruddervoorde. Zij behaalden in hun A-reeks een tweede plek. We hebben een mooi seizoen gespeeld en kijken al uit richting september. Dan starten we de competitie opnieuw op”, besluit Marc Versave enthousiast. (BC)