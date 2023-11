Beernaert is fier dat hij deel uitmaakt van KFC Varsenare

Na tien duels staat KFC Varsenare A derde in eerste provinciale, omringd door kleppers als Diksmuide, WS Lauwe, Rumbeke en Wevelgem.

Een jaar geleden zei Kiron Beernaert dat hij hoopte met KFC Varsenare een vaste waarde te worden in eerste provinciale. Die wens lijkt nu uit te komen.

Kiron Beernaert (22) doorliep alle jeugdrangen bij KFC Varsenare en maakt al vijf seizoenen deel uit van het vlaggenschip. Tegen Oostduinkerke speelde hij de volledige match, die met liefst 6-1 werd gewonnen.

“Wij hebben nog maar één keer verloren hé, tegen leider Diksmuide”, zegt Beernaert. “En weet je hoe het kwam? Kapitein Pieter Geldof was er niet bij. Die verdedigende organisator is gewoon onmisbaar. Hij maakt iedereen beter en blijft de eenvoud in persoon. Nu wacht ons de trip naar Bredene. Moeilijker kan haast niet. Maar we leggen er in ieder geval onze kop voor.”

Subliem duo

“Onze start was grandioos, met vijf zeges op rij. Na tien matchen staan we nu derde, veel hoger dan we hadden gehoopt, want we wilden eigenlijk alleen het behoud verzekeren. En dan moet je nog rekenen dat er een serieuze blessurelast was. Maar dankzij de goeie opleiding van onze jongeren staat er telkens een verse kracht klaar. Onze T1 Stefaan Ameel komt uit onze eigen jeugdwerking en kent die spelers dus door en door – hij sluit ze direct in de armen. En ook op tactisch vlak is hij top. En dan is er nog Steven Lampo, de voorganger van Pieter Geldof tussen de lijnen zeg maar. Onze T2 kent het provinciale voetbal heel goed en jaagt ons aan, zoals hij deed toen hij nog zelf op het veld stond. Onze trainers vormen een subliem duo, de spelersgroep is één bende kameraden, en wat algemeen coördinator Danny De Coninck allemaal klaarspeelt, is opmerkelijk. Ik mag mijn ding doen op rechtsvoor, op de 10 of als diepe spits, en doe wat van mij wordt gevraagd, want ik ben fier dat ik deel uitmaak van zo’n geheel.”

Zondag 12 november om 14.30 uur: KSV Bredene A – KFC Varsenare A.