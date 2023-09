Bas Van Eenoo zetelt nu in het bestuur van FC Veldegem

Bas Van Eenoo observeert de door Rik Bouckaert geleide oefensessies aan de zijde van voorzitter Ivan Vermeulen. Na afloop zitten we samen in de vipruimte. Bas Van Eenoo voelt zich kiplekker in zijn nieuwe bestuursfunctie bij FC Veldegem (3B).

Van Eenoo telt 34 lentes. Alles begon bij de voetbalschool van Cercle Brugge maar hij verzeilde vlug in Veldegem. “Bij Zedelgem, Jabbeke en Veldegem bracht ik mijn voetballeven in klimmen en dalen door. Rik Bouckaert was de rode draad in mijn loopbaan bij Zedelgem. Afgelopen seizoen werkten we opnieuw samen in Veldegem maar hier en daar begonnen kwaaltjes de kop op te steken. Tevens kon ik mijn werk voor een verzekeringsmaatschappij steeds moeilijker combineren met mijn passie tussen de krijtlijnen. Dan zijn er ook nog twee kindjes en mijn echtgenote die onregelmatige uren klopt. Toen ik mijn beslissing aan de coach vertelde, toonde hij zich vol begrip. Optimale inzet is mijn motto. Misschien had ik nog een jaartje de voetbalschoenen kunnen aantrekken. Ik was niet zeker en zou me rotslecht voelen als ik dan na een paar maanden zou stoppen. Vandaar dat ik me engageerde in de beleidsploeg en ja, ik trek veel naar mij toe. Het is sterker dan mezelf. In Veldegem ben ik geboren en getogen, hier wil ik toegevoegde waarde bieden waar mogelijk. Anderzijds toon ik me dankbaar tegenover de collega’s uit de bestuursploeg dat ze me dergelijke kans bieden.”

Gevestigde waarde

“Rik Bouckaert is een gevestigde waarde in het provinciale voetbal. Toen onze vorige trainer stopte, had ik hem meteen in gedachten. Ik stuurde een sms naar onze voorzitter en kreeg als antwoord dat hij Rik al gecontacteerd had. Hij is de ideale coach voor ons, kent de mentaliteit van de spelers en is een vriend van de preses.” (JPV)

