Bart Willem (minivoetbal MVZ Zedelgem): “Team proberen te versterken”

In derde nationale van het minivoetbal speelt MVZ Zedelgem op vrijdag 21 februari om 20 uur bij Mini Foot Brugge B. Zedelgem staat vierdelaatste met 16 punten uit evenveel matchen. De Brugse ploeg is rode lantaarndrager met vier punten.

“Het valt nog af te wachten welk team zij zullen brengen, maar normaal en als wij een ploeg kunnen opstellen zoals in de voorbije matchen, verwacht ik weinig moeilijkheden”, klinkt Bart Willem van MVZ Zedelgem. “Het is een derby. Tussen de spelers leeft dat niet echt. In bestuurskringen iets meer, omdat we elkaar kennen. En misschien ook bij Maxim Vlaemynck, de zoon van de voorzitter die al zijn hele leven bij ons speelt.” MVZ Zedelgem kende een moeizame start en moest omwille van een tekort aan spelers zelfs twee keer forfait geven. Met het bestuur ging men dan op zoek naar minivoetbalspelers zodat ze zeker met voldoende waren om matchen te spelen. “Ondertussen is dat verbeterd, maar bij verre verplaatsingen zijn er toch sommige die afhaken. We staan nu op een redelijk veilige plaats. Al was het dit seizoen de bedoeling om met de eerste zes mee te draaien. In dat zijn we een beetje teleurgesteld.”

Vaste spelers

“We hopen nu op het behoud om tegen volgend seizoen aan een nieuwe ploeg te timmeren, het team proberen te versterken zodat we zeker zijn dat we iedere week zeven vaste spelers hebben.” Ondertussen loopt de jeugdwerking van MVZ Zedelgem goed. Met twee U13-ploegen en een team bij de U11 dat het degelijk tot goed doet. “Bij de U13 doet de ene ploeg het goed, de andere iets minder. Maar het is vooral leuk voor de gasten”, vindt Willem.

Instroom

“We kunnen overigens niet klagen over de instroom. Er zijn er die uit het veldvoetbal komen, anderen brengen dan wel eens een vriendje mee om in de zaal te sjotten. Bij de U11 hebben we zestien spelers en de U13 is met negentien, waardoor we twee ploegen hebben. Zij spelen zondag 23 februari overigens tegen elkaar in sportcentrum De Groene Meersen, waar ook onze trainingen plaatshebben.” (ACR)

Vrijdag 21 februari om 20 uur: Mini Foot Brugge MVZ Zedelgem.