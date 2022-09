Bart Allossery richt volgend jaar nieuwe ploeg op in Dadizele: “Jeugd volop kansen geven”

De kaarten zijn geschud. Vanaf volgend jaar gaat SK Roeselare-Daisel verder met het stamnummer van VK Dadizele en start de voorzitter Bart Allossery volledig nieuw op in Dadizele met een werking waarbij de jeugd centraal zal staan, zelfs bij de eerste ploeg.

“Vorig jaar al stelde ik vast dat de jeugdwerking in Dadizele volledig aan zijn lot was over gelaten”, opent Bart Allossery. “In mei heb ik dan een vergadering gehad met de TVJO van de fusieploeg en daaruit bleek al snel dat het hier terug hetzelfde liedje zou zijn: geen trainers en zeker ook geen spelers genoeg. Toen hebben we besloten om er weer volledig zelf voor te gaan, dit wel met een volledig nieuwe stamnummer, want de huidige van SK Roeselare-Daisel heb ik dus overgelaten aan Alexander Verduyn.”

“Concreet zitten we dit jaar nog samen onder de fusieploeg, vanaf volgend jaar vragen we voor Dadizele een nieuw stamnummer aan voor de gewestelijke jeugd hier en beginnen we ook met een nieuwe ploeg in vierde provinciale. Voor de dames zijn we nog een regeling aan het uitwerken dat zij ook in eerste provinciale kunnen blijven, ook de twee jeugdploegen bij de meisjes willen we zeker behouden.”

Jeugdtrainers

Enkele weken geleden was er nog een noodoproep naar jeugdtrainers. Is dat opgelost? “Een drietal trainers hadden inderdaad aangegeven om door omstandigheden te stoppen, maar die leemte is ondertussen opgevuld. Het is wel zo dat we niet in elke lichting nu een jeugdploeg hebben. Vooral in de onderbouw zitten we krap, want een deel zijn na de fusie vertrokken naar andere ploegen, anderen gestopt. Alles vanaf de U10 hebben we wel.”

“Dit jaar zijn we zelfs nieuw gestart met een U21-ploeg en daaruit willen we toch een vijftal jongens gebruiken om volgend jaar voor onze vierdeprovincialer uit te komen. Aan de huidige junioreskern nu om zich te bewijzen. Voor volgend seizoen werk ik nauw samen met Stijn Naessens (Mandel United) die een adviserende rol op zich zal opnemen. Bedoeling is dat we op termijn terug een volledige jeugdwerking hebben van klein naar groot.”

“Of het de bedoeling is om in vierde provinciale direct terug een hoofdrol op te eisen? Nee, ik wil echt een kern samenstellen met vooral jongens van rond de kerktoren, aangevuld met enkele ex-Dadizeelse spelers die terug willen keren, zelfs in vierde. Ambities zal ik niet direct uitspreken. We willen met onze vereniging geen stappen overslaan.” (SBR)