Ayase Ueda, van het WK in Qatar terug naar Brugge: “Mijn hoofd zat na het WK snel weer bij Cercle”

Het WK is achter de rug, dus schakelen de Belgische clubs opnieuw enkele versnellingen hoger. Afgelopen week stond er al bekervoetbal op de agenda en volgende week hervat ook de competitie. Bij Cercle hopen ze alvast dat WK-ganger Ayase Ueda (24) zijn vorm van voor de onderbreking doortrekt nadat hij het met Japan tot in de 1/8ste finale schopte. “Volgens het Japanse volk was ons tornooi geslaagd, maar als spelers waren we niet voldaan.”

In Qatar kwamen 23 spelers uit de Jupiler Pro League in actie. Eén van hen is Cercle Brugge-spits Ayase Ueda. Tegen alle verwachtingen in overleefde de aanvaller met Japan de ‘Groep des doods’ door Spanje en Duitsland te kloppen. In de 1/8ste finale bleek Kroatië na strafschoppen echter te sterk.

Twee weken later, terug in Brugge die Schone, blikt Ueda met een dubbel gevoel terug op zijn WK-avontuur. “Het Japanse volk is heel erg trots op onze prestatie. Volgens hen hebben we er een geslaagd tornooi opzitten. Als spelers bijvoorbeeld hun opwachting maken in een talkshow, worden ze telkens uitgebreid gefeliciteerd. Ergens begrijp ik die stemming ook, want we klopten toch maar mooi toplanden als Duitsland en Spanje. Toch zijn wij als spelersgroep niet voldaan. Vooral omdat we het gevoel hebben dat er meer in zat. We haalden dan wel de 1/8ste finale, maar ons doel was de kwartfinale bereiken. En dat is ons niet gelukt.”

“We hadden écht het gevoel dat er op het WK meer in zat. Dat zorgt toch voor een wrang gevoel”

Pijnlijker dan 2018

Vooral de manier waarop Japan uiteindelijk het onderspit moesten delven tegen de Kroaten deed veel pijn. “Het was het pijnlijkste moment uit mijn carrière.” Pijnlijker dan de uitschakeling tegen de Rode Duivels in 2018? “Ik was er toen niet bij, maar enkele van mijn ploegmaats wel. Toch denk ik dat deze uitschakeling de diepste wonde heeft geslagen. Nogmaals: we hadden écht het gevoel dat er meer in zat. Zeker omdat we na de groepsfase en onze zeges tegen Duitsland en Spanje een enorme vertrouwensboost hadden gekregen. We geloofden echt dat we iets moois konden neerzetten. En als je dan ziet dat Kroatië uiteindelijk ook Brazilië kan uitschakelen… Ergens blijf ik dus wel met een wrang gevoel zitten. Al biedt onze prestatie tijdens het tornooi evengoed heel wat perspectief voor de toekomst. Het volgende WK is nog veraf, maar daar willen we beter doen.”

(lees verder onder de foto)

Op het WK kreeg Ueda (midden) een basisplaats tegen Costa Rica. © REAU ALEXIS PRESSE SPORTS

Maar hoe kijkt Ueda, die enkel in de verloren groepsmatch tegen Costa Rica minuten maakte, terug op zijn eigen tornooi? “Daarover ben ik eerlijk gezegd niet helemaal tevreden. In die match konden we ons al kwalificeren voor de knock-outfase, maar verloren we.” Ueda begon toen in de basis, maar werd al bij de rust gewisseld. Hij steekt de hand dan ook deels in eigen boezem. “Ik had preciezer kunnen spelen. In onze selectie hadden we veel snelle en kwieke spelers, terwijl ik iets groter ben. Ik moest dus proberen om mee het verschil te maken in de lucht, maar dat is er niet helemaal uitgekomen.”

Cercle noodzakelijke stap

Toch is Ueda vooral erg trots dat hij zijn land mocht vertegenwoordigen op dit WK, iets wat hij anderhalf jaar geleden ook al mocht doen op de Olympische Spelen in eigen land en op de Copa America in 2019. “Mijn selectie voor dit WK was een dubbeltje op zijn kant. Ik speelde immers wel goed, maar had geen enkele garantie dat ik er bij zou zijn.” Met zijn transfer naar Cercle Brugge, zijn eerste club buiten Japan, nam Ueda afgelopen zomer ook een groot risico, zo vlak voor het WK. In Japan was hij immers een bepalende speler bij topclub Kashima Antlers, terwijl hij bij Cercle geen enkele garantie had op speelminuten. Al ziet Ueda dat zelf anders. “Het WK is niet alles, hé. Ik kwam vooral naar Cercle om een nieuwe stap te zetten in mijn carrière, niet per se om een selectie voor het WK af te dwingen. Ik ben ondertussen 24 jaar, dus afgelopen zomer was echt wel het moment om die stap te zetten. En daarbij: was ik in Japan blijven voetballen en had ik tien goals meer gemaakt, dan had dat mijn situatie bij de nationale ploeg niet per se veranderd. Integendeel. Tijdens de kwalificatiecampagne speelden vooral jongens die in Europa aan de slag zijn, dus misschien werd mijn kans op een selectie net groter door die transfer. Ik zag deze stap dan ook meer als een noodzaak dan als een risico.”

“Het WK is niet alles, hé. Ik kwam vooral naar Cercle om een nieuwe stap te zetten in mijn carrière, niet per se om een selectie voor het WK af te dwingen”

Ondertussen is Ueda al tweeënhalve week terug op Belgische bodem. In samenspraak met de vereniging werd namelijk beslist dat Ueda rechtstreeks van Qatar zou terugkeren naar België, zodat hij zeker inzetbaar was in de beker tegen KAA Gent en in de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen. Pas na de kerstspeeldag krijgt Ueda dan even vakantie. Veel tijd om te bekomen van de pijnlijke uitschakeling had hij dus niet.

(lees verder onder foto)

© Naoki Morita/AFLO

Na een intense periode heeft de Japanner naar eigen zeggen evenwel geen moeite om de switch te maken en de focus opnieuw op Cercle te leggen. “Natuurlijk was ik na het WK liever even teruggekeerd naar Japan, maar het was gewoon voor iedereen beter dat ik meteen naar hier terugkwam. De uitschakeling kwam hard aan, maar mijn rol bij Cercle is anders dan bij Japan, dus ik moest mijn gedachten wel snel proberen verzetten. En dat is me ook vrij vlot gelukt. Het moeilijkste was nog de aanpassing aan de temperaturen, want het verschil is héél groot. In Qatar was het zelfs met een T-shirt veel te warm, terwijl ik hier vorige week vaak mijn voeten niet voelde door de koude. We trainden de laatste tijd ook weleens op bevroren velden, waardoor mijn schoenen en voeten het ijskoud kregen. De koude besluipt via die weg echt je hele lichaam. Brr!”

Andere verwachtingen

Bij Cercle zullen ze evenwel hopen dat Ueda snel opnieuw acclimatiseert, want zijn belang voor de vereniging valt niet te onderschatten. De Japanner is een sterkhouder in het elftal van Miron Muslic en scoorde dit seizoen al zeven keer. Ook Ueda zelf is blij met de evolutie die hij in Brugge al doorgemaakt heeft. “Bij mijn vorige ploeg was ik een zuivere diepe spits, een afwerker. Ik moest bij wijze van spreken gewoon goals maken. Hier kom ik evenwel van lager en moet ik ook meer mee het spel maken. Er worden dus andere zaken van mij verwacht en mijn takenpakket is een pak uitgebreider. Maar ik ben al bij al wel tevreden. Al had ik in het begin van het seizoen beter kunnen doen.” In zijn eerste acht matchen kwam hij immers niet tot scoren. Pas toen Muslic overnam, sloeg de doelpuntenmachine aan. “De nieuwe trainer posteerde me op een andere positie, waardoor ik nu meer met mijn gezicht naar de goal kan spelen.”

Over een persoonlijk doel houdt Ueda zich op de vlakte, maar waar hij met Cercle naartoe wil, weet de Japanner wel heel duidelijk: “We moeten zo hoog mogelijk proberen mikken. De top acht mag een doel zijn.”

“Het was zowel voor mezelf als voor Cercle het best dat ik meteen na het WK terugkeerde”