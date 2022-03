Athletic Club Kortrijk hekelt schorsing uit competitie liefhebbersvoetbal: “Collectief gestraft voor foutjes van enkelingen”

De Vlaamse Liefhebbersvoetbalbond (VLVB) heeft Athletic Club Kortrijk met onmiddellijke ingang geschorst uit de competitie. Die sanctie komt er na incidenten van agressie bij spelers, zowel op als naast het veld. De Kortrijkzanen stonden aan de leiding in hun play-offpoule, maar zien zich nu plots een mogelijk kampioenschap door de neus geboord.

Op maandag 28 februari verneemt Athletic Club Kortrijk dat het twee bestuursleden moet afvaardigen op het regionaal sportcomité van vrijdag 4 maart. Na herhaaldelijke onregelmatigheden tijdens wedstrijden acht de VLVB de tijd rijp om met de club rond de tafel te zitten. “We hebben ons die dag speciaal vrijgemaakt om aanwezig te zijn op het comité”, zegt Diego Dierick, voorzitter van Athletic Club Kortrijk. “Veel heeft dat niet opgeleverd: we kregen meteen te horen dat we per direct uit de competitie waren gezet. Zonder enige kans om ons te verdedigen.”

Natrappen

Voor de directe aanleiding van de strenge beslissing moeten we terug naar 19 februari. De Kortrijkzanen spelen dan op eigen terrein de topper tegen FC ’t Fonteintje Beveren-Leie, de tweede in de stand. De thuisploeg haalt het met 4-1, maar na de wedstrijd gaan de poppen aan het dansen. “Na affluiten trapt een tegenstander duidelijk na bij een speler van ons team”, zegt Dierick. “Dat veroorzaakt een opstootje, waarbij tal van spelers elkaar trekkend en duwend opzoeken. Ook in de catacomben blijven enkele heethoofden ruziemaken.”

Een dergelijke situatie deed zich eerder op het seizoen ook al voor. De bond van het Vlaamse Liefhebbersvoetbal ziet in de spelers van Athletic Club Kortrijk dan ook recidivisten, die geenszins thuishoren in het liefhebbersvoetbal.

Voorzitter Diego Dierick is het daar niet mee eens, al steekt hij ook wel de hand in eigen boezem. “De club ziet de fouten van enkelingen in, en veroordeelt die ook. Het is vooral het gebrek aan consequentie bij de strafmaat dat ons tegen de borst stoot. Elke week verschijnt een boekje met daarin de schorsingen van diverse spelers, en we lezen daar dat wedstrijden worden stopgezet door vechtpartijen tussen spelers, omdat de scheidsrechter wordt aangevallen of omdat clubs aantreden met spelers die niet ingeschreven zijn. Het valt ons op dat die clubs meermaals officiële waarschuwingen krijgen vooraleer ze op het matje geroepen worden, of soms zelf helemaal geen straf krijgen. Wij worden daarentegen op staande voet uit de competitie gezet, zonder ook maar één officiële verwittiging. De bond handelt hier dus duidelijk met twee maten en gewichten.”

Inclusie en diversiteit

De schorsing komt hard aan bij de Athletic Club Kortrijk, vooral omdat de hoogwaardigheidsbekleders bij de Vlaamse Liefhebbersvoetbalbond zich – los van de sanctie – erg negatief uitlaten over de club. “Het sportcomité leeft met het idee dat we net van het gebrek aan respect en fair-play onze filosofie hebben gemaakt, wat uiteraard niet het geval is”, aldus Dierick. “Waarden die we écht hoog in het vaandel dragen, zijn inclusie en diversiteit. Onze spelerskern is een echte smeltkroes van verschillende etnische culturen. We worden daar vaak positief op aangesproken, maar in deze zaak heb ik het gevoel dat het in ons nadeel speelt. Ik zou zelfs durven zeggen dat sluimerend racisme aan de basis ligt van onze uitsluiting.”

De Kortrijkse voetballers lijken dus vooral met een imagoprobleem te sukkelen, maar dat schrikt geldschieters niet af. “We zijn een zeer gezonde club en hebben verrassend veel sponsors”, geeft Diego Dierick nog mee. “Jaarlijks organiseren we ook een barbecue, we gaan op weekend, en we zamelen geld in voor goede doelen. Athletic Club Kortrijk is dus echt wel een bloeiende vereniging.” De toekomst ziet er volgens de voorzitter dan ook rooskleurig uit. “We zijn momenteel aan het bekijken of we een officiële voetbalgemeenschap kunnen worden binnen het provinciaal voetbal, in overeenstemming met stad Kortrijk en het eigen bestuur.”

Over de schorsing is het laatste woord nog niet gezegd. De Kortrijkzanen nemen alvast een advocaat onder de arm om de beslissing van de Vlaamse Liefhebbersvoetbalbond aan te vechten. Die laatste partij schakelt eveneens een advocaat in, en onthield zich verder van commentaar.