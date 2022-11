Assistenten Caen en Deschacht verlaten KV Oostende: “Volledig nieuwe start nemen”

KV Oostende is de stage in het Zuid-Spaanse Murcia begonnen zonder assistenten Gino Caen en Wesley Deschacht. De Oostenrijkse assistent-coach Alexander Belinger vervoegt dan weer de staf.

“We willen een volledig nieuwe start nemen”, licht CEO Gauthier Ganaye de keuze toe. “Dat deden we al met Dominik Thalhammer en Dennis Barasnowski, en daar voegen we nu nog een nieuwe trainer aan toe. Met deze vernieuwde staf hebben we één doel voor ogen: onze speelstijl met veel pressing en intensiteit verder implementeren zodat we klaar zijn om een goede tweede seizoenshelft te spelen.” Dennis Barasnowski en Alexander Belinger zullen de taak van video-analyst onder elkaar verdelen, keepertrainer Eberhard Trautner en fysiektrainer Korneel Deceuninck blijven op post.

De vernieuwde staf kende vandaag, dinsdag, de eerste werkdag op de winterstage in Spanje. KVO vertoeft tot en met zondag in Murcia en oefent zaterdag tegen het Nederlandse PEC Zwolle. Fanos Katelaris testte positief op corona en vertoeft nog in zijn thuisland Cyprus. Doelman Lars Van Parys (16) vervangt de geblesseerde Richmond Badu.