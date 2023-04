Assistent-trainer Peter Vancraynest over de toekomst van SKRD: “Volgend jaar wordt een ambitieuzer jaar”

Opdracht volbracht. Na een 3-1-zege tegen SC Wielsbeke, verzekerde SK Roeselare-Daisel A zich vorige week van een verlengd verblijf in de derde afdeling A. Niet na een derby die lang zal bijblijven, maar niemand die daar op Schiervelde zijn slaap voor zal laten.

“De manier waarop was zaterdag niet zo belangrijk”, zegt Peter Vancraynest (55). “We wonnen zonder goed te spelen. Maar ik vond onze overwinning wel terecht. We hadden meer overwicht dan in de heenmatch, die we trouwens ook wonnen. Zeker in de tweede helft, toen we toch iets vaker in de bezoekende zestien zijn geraakt. Ze misten bij Wielsbeke enkele belangrijke pionnen, maar dat maakt onze rekening niet. We pakken de drie punten, en dat is eigenlijk het enige dat belangrijk is”, klinkt het vastbesloten.

“Het was na onze zege van twee weken geleden in Stekene, met het paasverlof ertussen, onze tweede zege op rij. Nog leuker is dat we eindelijk ook thuis eens konden winnen. We speelden dit seizoen onze beste matchen buitenshuis. Hoe dat komt? Het blijft voor veel ploegen speciaal om naar Schiervelde te komen. Dat zal zeker meespelen”, meent hij.

“Los daarvan was het dit seizoen heel vaak op en af. Te vaak om goed te zijn. Als we één iets moeten meenemen naar volgend jaar, dan is het dat de concurrentie de hoogte in moet. Er zijn na Nieuwjaar te veel jongens onder hun beste niveau gebleven, en dan is het moeilijk om eens een reeks neer te zetten. Ook al staat daar dan tegenover dat we op één of twee keren na, ik denk dan vooral aan onze tweede helft van in Overijse, en aan onze negentig minuten van in Appelterre, in feite door geen enkele ploeg echt van de mat zijn geveegd.”

Drummen voor plekje

“Met de jongens die erbij komen, zou dit probleem voor een groot stuk van de baan moeten zijn. Je voelt aan alles dat de ambitie er is om volgend jaar beter te doen. Door de transfers die we deden – bijna allemaal spelers die hoger spelen – wordt het straks op veel posities drummen voor een plaatsje. Van iemand als een Nicolas Daels, om er maar eentje te noemen, verwachten we bijvoorbeeld toch veel. En hij is niet eens de bekendste van de hoop.”

“Er resten ons nu nog twee matchen. Eentje tegen Kalken, dat al zeker is van de eindronde, en eentje tegen Eppegem, dat er straks uitvalt. Op papier zijn dat twee matchen die we zonder veel druk kunnen aanvatten. Ik vond Kalken in de heenmatch geen overweldigende indruk maken. We zijn dus zeker niet kansloos.”

Toekomst

“Mijn eigen toekomst? Die ligt op Schiervelde. Ik blijf aan boord als T3. Kurt wordt T2, en ook Christophe Vandamme, de derde assistent die er al de hele tijd bij is, blijft op post. Doordat Kurt mijn plaats als T2 inneemt, krijg ik er straks wel enkele taken bij de jeugd bij. We willen blijven inzetten op de doorstroom. Dat jongens als een Tristan Prinsier en een Rune Libbrecht, die dit seizoen nooit uit de toon vielen, het zo goed doen, bewijst in elk geval dat dit loont.” (SBE)

Zondag 23 april om 15 uur: FC HO Kalken – SKRD A.