Assebroeke IF blijft ambitieus in het minivoetbal

Assebroeke maakte voor dit seizoen de overstap van het zaal- naar het minivoetbal. De eerste ploeg kon in derde nationale aan de slag. Een tweede ploeg is in vierde nationale actief.

IF Assebroeke heeft als thuishaven sporthal Stamina in Assebroek. Daar komen zowel de eerste als de tweede ploeg op vrijdagavond in actie. “Het tweede team bestaat vooral uit jeugdspelers die later de stap naar de eerste ploeg kunnen zetten”, legt Steve Matthys uit. “Het mag gezegd, ze staan derde en er zitten toch wat talentvolle voetballers tussen.” Daarnaast heeft Assebroeke IF nog een ploeg in de kern Brugge. “Die spelers komen niet in aanmerking om in nationale te minivoetballen. Ze doen het enkel voor het plezier en zeker niet onaardig. Ze staan momenteel in Reeks 4 op de vierde plaats.”

De eerste ploeg kwam vrijdag niet in actie. De match tegen Rollegem B werd uitgesteld, wegens stormschade aan de sporthal. PS Oostkamp, de naaste concurrent voor de titel, kwam in de Valkaart wel in actie en geraakte niet verder dan 5-5 tegen Desselgem. “Zo schuiven wij opnieuw een puntje dichterbij. We stonden er inderdaad al beter voor. In de onderlinge confrontatie tegen Oostkamp schoten wij ons in eigen voet door een schepcorner weg te geven.” Assebroek verloor met 3-4, maar heeft zich ondertussen goed herpakt, met een ruime winst tegen Zedelgem. “Vrijdagavond spelen we op Mini Elsen, de derde laatste. Het valt opnieuw af te wachten met welk team. Giani Longueville is er alvast niet bij wegens een blessure.”

Ambitie

“Als ik ons programma vergelijk met dat van Oostkamp hebben wij op papier misschien een licht voordeel. Zij moeten nog tegen Zele, dat derde staat. Wij hebben nog vier matchen in eigen huis. We blijven ervoor gaan. Die eerste plaats of kampioen spelen in derde nationale was bij het begin van het seizoen onze ambitie. Binnen het bestuur zouden we, met de ploeg die we hebben, zeer teleurgesteld zijn mocht het niet lukken, ook al is er als tweede via de eindronde nog een kans om te promoveren.” (ACR)