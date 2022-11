Assebroeke Brugge IF aan kop in tweede nationale minivoetbal: “Een lichte verplichting om nog eens over te gaan, maar we zijn er nog niet”

Na acht speeldagen is Assebroeke Brugge IF ongeslagen in tweede nationale van het minivoetbal. De huidige leider heeft ambitie en wil na twee opeenvolgende promoties volgend seizoen op het hoogste niveau aan de slag.

De geschiedenis van Assebroeke, onder leiding van Steve Matthys en David Van Hamme, is bekend. Men begon met minivoetbal in Loppem, schakelde over naar het zaalvoetbal en speelde tot men eerste nationale bereikte zo goed als ieder jaar kampioen. Twee seizoenen terug besloot men naar de minivoetbalcompetitie over te stappen. Na een jaar minivoetbal en een promotie naar tweede nationale ging men in zee met Montreal Brugge.

Het werd Assebroeke Brugge IF en de eerste ploeg staat in de huidige competitie in tweede nationale ondertussen met een 24 op 24 aan de leiding. Vrijdagavond werd in sporthal Stamina met 5-4 gewonnen tegen MVC The Oliver Boys Gent, na een wedstrijd op een toch wel hoog niveau. “Het was een sterke tegenstander”, vindt ook aanvoerder Darco Masselus.

Kwaliteit

“Samen met Rollegem was dit misschien wel onze moeilijkste match. Het was belangrijk dat we wonnen, ook al omdat we volgende week op bezoek gaan bij Cappuccino Waregem, als onze eerste achtervolger en misschien wel een concurrent voor de titel.”

“We hebben voldoende aan kwaliteit om voorin mee te draaien”

Dat er ervaring in de Brugse ploeg steekt, is duidelijk. “Zelfs toen zij van 4-1 terugkwamen bleven we er slim en rustig bij”, vindt Masselus. “We hebben voldoende aan kwaliteit om voorin mee te draaien. Met zo’n ploeg is het toch een beetje een lichte verplichting om nog maar eens over te gaan. Maar we zijn er nog niet. Het is toch een sterke reeks, met net onder ons toch wel enkele teams waarmee we rekening zullen moeten houden.”

Kameraden

De Bruggeling is aan zijn elfde seizoen bij IF Assebroeke bezig en heeft de voorbije jaren alle ontwikkelingen meegemaakt. “We zijn een groep kameraden die door die jaren heen, zo goed als, is samengebleven. En op vrijdagavond samenkomen om een goede pot voetbal te brengen”, besluit Masselus.

Diezelfde avond speelde de tweede ploeg van Assebroeke Brugge uit derde nationale tegen Mini Sint-Gillis-Waas B. Aanvoerder Jasper Schotte zorgde in de allerlaatste seconde voor de apotheose door de bal van aan zijn eigen doel in de goal van de tegenstander te droppen. Men kon op die manier met 7-6 de winst thuishouden. De Brugse minivoetbalploeg organiseert in januari ook de Nacht van Assebroeke, een fuif in zaal Daverlo.

(ACR)