Arvid Lenihan: sinds 2023 buiten strijd bij Oostkamp

Voor het eerst sinds het duo Jürgen Van Opstaele en Olivier Verwilst aan zet is werd er nul op zes gesprokkeld. De blessurelast is nagenoeg opgelost, enkel Arvid Lenihan, een van de betere oprukkende verdedigers uit nationale, blijft op de sukkel.

We staken eerst ons licht op bij Sportief Coördinator Danny De Coninck, die meteen vooruit blikt. “In Oudenaarde misten we de start van de wedstrijd en was alles halfweg al gespeeld. Na de pauze kregen we zowaar de beste kansen, lukte een verdiende tegentreffer en misten we vervolgens een strafschop. Dan keek Jonas Taillieu nog tegen rood aan. Op naar de derby tegen Torhout KM.”

We gaan even terug in de tijd. “Toen Rik De Mil nog keeper was in Oostkamp kreeg hij concurrentie van de jonge Arvid Lenihan. Laatstgenoemde besloot een paar jaar nadien, toen was Hans Mulier T1, om op te lopen. Arvid groeide uit tot een fantastische verdediger.”

Kans op herstel miniem

Kurt Delaere was destijds kort en bondig: “Arvid Lenihan heeft geen zwakke punten.” Enkele maanden voor eerstgenoemde naar Harelbeke vertrok sloeg het noodlot toe voor Arvid. Tegen Ninove kreeg hij een trap tegen de knie en een stuk van de knieschijf kraakte af. Ligamenten van het scheenbeen werden in de knie geplaatst. We zijn nu anderhalf jaar later.

Arvid zucht: “Vooruitgang zie ik totaal niet meer. Blijkbaar zou ik nog een keer moeten geopereerd worden en dan nog is de kans op herstel miniem. Ben ik nu echt verloren voor het voetbal? Als bouwvakker kan ik me overigens niet al te veel afwezigheden meer veroorloven. Ik volg de vrienden nog nauwgezet tijdens de matchen. Op donderdagavond, na de training, zijn er hapjes: daar wil ik wel bij zijn. Die sessies bij de kinesist halen niets uit, ik zie totaal geen resultaat.”

“De maten hoeven mij niets wijs te maken, het is voorbij! Soms laaien de frustraties op, andere momenten voel ik me gelaten. De Valkaart heeft me zoveel moois geschonken en ik kan niets meer teruggeven. Dat is de realiteit.” (JPV)

Zaterdag 1 februari om 19.30 uur: KSV Oostkamp A – KM Torhout A.