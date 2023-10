Arvid Lenihan is boegbeeld van KSV Oostkamp A

Zonder die uppercut thuis tegen het niet eens beter voetballende Eendracht Aalst prijkten de jongens van de Valkaart nu aan de leiding. Ze beschikken evenwel over de nodige zelfdiscipline. Zelfs zonder de hand van de coach weten ze scheef gelopen zaken recht te trekken dankzij vriendschap en samenhorigheid. De verpersoonlijking van die mentaliteit schuilt in kapitein Arvid Lenihan. Hij is een eigen jeugdspeler die doorstootte onder Hans Mulier en niet meer weg te denken valt uit het vlaggenschip.

“Ik herinner me inderdaad nog mijn periode als tiener. Als keeper haalde ik de selectie in tweede provinciale. Vermits ik behoorlijk kon voetballen, opteerde ik eensklaps voor het veldwerk. Hans Mulier, toen hoofdcoach, steunde me optimaal en zo is alles begonnen. Als ik niet geblesseerd of ziek ben, sta ik in het elftal, tenminste als ik niet verslap. Onze coach Kurt Delaere ziet meteen wie er de kantjes afloopt, hoor. De T1 is een fantastisch heerschap, recht voor de raap. Als hij een beslissing neemt, dan zegt hij meteen waar het op aankomt. Toen we voor eigen publiek met 0-4 verloren tegen Eendracht Aalst zat ik toch even in zak en as. We waren beschaamd dat we ons in eigen vesting zo lieten afslachten. Anderzijds, iedere ploeg wordt wel eens geconfronteerd met een mindere dag. Feit is dat we ons in Gent subliem hebben herpakt na deze mindere match. Tegen Aalst zat misschien alles tegen, in Gent lukten we de winnende treffer via Phil Canoot in de slotfase. Onze reeks, tweede nationale A, vind ik trouwens helemaal niet zo moeilijk. Trouwens, ik vind dat we behoorlijk versterkt zijn in vergelijking met afgelopen kampioenschap.”

Revanche

“Een thuismatch tegen Ninove wordt onze volgende opdracht. Ik denk dat we onze supporters een revanche verschuldigd zijn. Ik heb Oostkamp zien groeien en bloeien: vanuit derde provinciale naar tweede nationale. In maart volgend jaar stap ik op tram drie: ik kan nu al op een heerlijke voetbalcarrière terugblikken.” (JPV)