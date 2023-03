Arthur Deketelaere (24), voorzitter KDC Ruddervoorde: “Beslissingen neem ik niet alleen”

Eén jaar bestuurslid, drie maanden voorzitter! Bij derdeprovincialer KDC Ruddervoorde maakt Arthur Deketelaere (24) een blitzcarrière. Hij zit de maandelijkse bestuursvergadering voor en wordt voortdurend over het reilen en zeilen van de club gebriefd.

Verantwoordelijkheid nemen: Arthur Deketelaere weet al langer dan vandaag hoe dat moet. Acht jaar geleden verloor hij zijn vader, zaakvoerder van Bouwpunt Deketelaere, een familiebedrijf van 100 jaar. Vanaf toen runde hij met moeder en zus het bedrijf in bouwmaterialen. Hij is verantwoordelijk voor de bouwmaterialen en de bouwshop. Sinds drie maanden ook voor KDC Ruddervoorde. “Ik ben voorzitter van een heel goed bestuur”, benadrukt Deketelaere. “Niet alles komt op mijn schouders terecht, beslissingen neem ik niet alleen. We hebben alles onder elkaar verdeeld. Zo staan twee mensen in voor de evenementen, twee andere voor de sponsoring. Tussen de maandelijkse vergaderingen door gaan er berichtjes en e-mails over en weer die de werking garanderen.”

Netwerkevent

KDC Ruddervoorde organiseerde in het verleden elk jaar een sponsordag. Om de diverse geldschieters nog wat meer in de watten te leggen komt daar een echt netwerkevent bij. “Op zaterdag 15 april ter gelegenheid van de thuismatch tegen VVC Beernem. Met een braadworst en een pintje ter gelegenheid van een van de laatste matchen voor eigen volk. Op de sponsordag doen we het anders en serveren we een walking dinner. Inderdaad, wij doen het met veel kleine sponsors. Die binding met het lokale willen we behouden.” In januari en februari, of zelfs nog vroeger, moeten clubs hun spelerskern voor volgend seizoen vastleggen. In die periode worden de meeste transfers geregeld. “Die onderhandelingen doe ik nog niet mee”, vertelt de jonge preses. “Ik word wel op de hoogte gehouden van wat er op transfervlak gebeurt. We maken nog kans om via de eindronde naar tweede provinciale te promoveren. Als dat lukt, willen we ook een reeks hoger een goed figuur slaan.” (HF)