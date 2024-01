Arthur Daeleman wil lijn doortrekken met KEVC: “We zijn op goede weg, maar die weg is nog lang”

Beselare sloot de heenronde in derde provinciale A af zonder nederlaag. De jongens van trainer Thierry Lemaire lieten dit seizoen nog maar twee punten liggen. Ook Arthur Daeleman is onder de indruk van de heenronde van zijn ploeg.

“We zijn met veel ambitie aan het seizoen begonnen, maar hadden zeker niet gedacht dat het zo makkelijk zou gaan. Gelukkig houdt de trainer ons wel met de voetjes op de grond”, stelt Daeleman.

De Beselarenaars hebben intussen acht punten voorsprong op Dosko Beveren en al tien punten op KSV De Ruiter, de tegenstander van komend weekend. Toch verwacht de student kinesitherapie een moeilijke wedstrijd. “Ze staan niet voor niets zo hoog in de rangschikking. Op het veld doet het verschil in punten er niet toe. We zullen ons beste voetbal moeten spelen om De Ruiter te kunnen kloppen.” In Beselare was de ambitie aan het begin van het seizoen duidelijk. Iedereen wil zo snel mogelijk terug naar tweede provinciale. “We zijn op de goede weg, maar die weg is nog lang. Er kan dus nog veel gebeuren,” gaat de Ieperling verder. “We mogen zeker zeggen dat we de favoriet zijn voor de titel, met de voorsprong die we nu hebben. Maar er is nog niets beslist.”

Daeleman, die aan zijn tweede seizoen in Beselare bezig is, moest zich in het begin van het seizoen tevreden stellen met een plaats op bank. De laatste wedstrijd voor de winterstop kreeg hij wel het vertrouwen van de coach en hij stelde niet teleur. Hij scoorde twee keer in de 3-0-thuisoverwinning tegen Brielen Sport.

Kansen

“Er waren enkele aanvallende spelers geblesseerd en zo kreeg ik de kans van de trainer. Ik heb een goed contact met de coach en ik weet dat hij in mij gelooft. Ik zal dus wel nog kansen krijgen. Uiteraard hoop ik om in 2024 meer te mogen starten. Maar als ik alles blijf geven voor het team, dan zullen die kansen zeker komen.”

Als Beselare volgend jaar opnieuw de stap zet naar tweede provinciale dan is de 20-jarige aanvaller ervan overtuigd dat ze beter zullen doen dan bij hun laatste passage. “Met de huidige kern en enkele gerichte versterkingen moeten we in staat zijn om mee te draaien in de middenmoot van tweede provinciale”, besluit Arthur (BP)