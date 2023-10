Arne Schreel is de kapitein van fusieploeg KFC Damme (4B)

Na een denderende start gingen de jongens van T1 Johnny Bleyaert voor het eerst met de billen bloot en kregen een 5-1 opdoffer te incasseren in Zwevezele. De eerste in bevel gewaagde van een luchtballongevoel. De week nadien stonden de voetjes weer op de grond. Een moeilijk duel tegen Oostkamp B werd met 2-1 gewonnen.

Arne Schreel is de kapitein van de nieuwe kern. “Bij de jeugd van Adegem zette ik mijn eerste voetbalpasjes en bleef er tot bij de seniores. Vervolgens beleefde ik enkele mooie seizoenen in klimmen en dalen bij de ploeg van mijn thuisbasis Excelsior Donk. We promoveerden naar derde. En dan het verhaal Damme”, zegt Arne Schreel. “Je zult me niet horen praten over het verleden in Sijsele of Moerkerke. Wel weet ik dat ik nu deel uitmaak van een bloeiende vereniging die grandioos wordt geleid door Johnny Bleyaert. Je voelt aan alles dat die coach een vat vol ervaring is. Zijn T2 Koen Thiebaut kent hem door en door. Ze synchroniseren het trainingswerk zonder woorden.”

“Bij ons loopt flink wat talent rond. Toch uit ik geen ambities: ik ben immers een figuur die evalueert van zondag tot zondag. Niemand had zich aan die uppercut in Zwevezele verwacht. Er kon ons blijkbaar niets gebeuren. Onze T2 Koen Thiebaut stelde al in de opwarming dat het niet goed zat. Johnny Bleyaert had overschot van gelijk toen hij het luchtballongevoel aanhaalde. We begonnen blijkbaar te zweven. Wel werden we geteisterd door blessures en ziektes net op dat cruciale moment. Geen excuses. We hebben de knop omgedraaid tegen Oostkamp B, gelukkig maar”, klinkt het.

Progressie boeken

“Zopas ben ik op tram drie gestapt. Hier word ik gewaardeerd en andere oorden opzoeken, is niet echt aan mij besteed. Zolang ik toegevoegde waarde kan bieden zet ik mijn beste beentje voor. Heel misschien maken we opnieuw kennis met derde provinciale, al wordt in de lagere reeks ook serieus gevoetbald. Belangrijker dan de reeks vind ik de werking. Hier voel je aan alles dat een bestuursploeg alles in handen heeft en progressie wil boeken. Daar wil ik graag aan meewerken op mijn voetbalniveau.” (JPV)

Zondag 15 oktober om 15 uur: VV Eendracht Brugge – KFC Damme.