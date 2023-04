Arend Callewaert (WS Lauwe 1) kijkt uit naar Lauwse derby: “Enkele ex-ploegmaats terugzien”

Zaterdag staat met White Star tegen Racing de zoveelste Lauwse derby op het menu. En deze keer gaat het niet alleen om de Ploeg van ’t Stad, maar kunnen beide ploegen de punten nog goed gebruiken. WS Lauwe is nog in de run voor de titel, RC Lauwe zal nog hard moeten knokken om het behoud veilig te stellen.

WS Lauwe heeft zich na de 1-0-nederlaag op Wevelgem met twee overwinningen op rij goed herpakt. Omdat de Vlassers vorige speeldag aan huis tegen Meulebeke niet verder kwamen dan een 1-1-gelijkspel, White Star de maat nam van Oostnieuwkerke met 0-2, naderen de jongens van T1 Maxim Vandamme de leiders tot op vier punten. De titelstrijd is nog lang niet gestreden. “Het kan nog, maar wij mogen in onze laatste vier wedstrijden geen punten meer laten liggen.”

favoriet op papier

Arend Callewaert is aan zijn eerste seizoen bezig bij WS Lauwe. De vorige derby’s stond hij in het kamp van Racing. “Een zege werd me nooit gegund”, weet de 31-jarige Avelgemnaar. “Meestal trokken we aan het kortste eind. Hopelijk behoor ik deze keer tot het winnende kamp. Op papier zijn we de uitgesproken favoriet, maar je weet maar nooit. Ik ieder geval kijk ik er enorm naar uit om enkele ex-ploegmaats opnieuw te ontmoeten. Tenslotte heb ik bij Racing een mooie tijd gehad. Uiteraard willen we zaterdag winnen, maar ik hoop voor RC Lauwe dat ze er alsnog in slagen om het behoud te verzekeren.”

Na de nederlaag op Wevelgem dachten sommige kenners dat de veer gebroken was bij White Star. Maar de jongens van T1 Maxim Vandamme maakten een vuist tegen Deerlijk en Oostnieuwkerke en zetten een 6 op 6 neer. “Het zou mooi zijn moesten we erin slagen om de titel in de wacht te slepen. Een titel was nog nooit aan mij besteed. Het wordt allicht mijn laatste kans om er eens van te proeven”, besluit Arend Callewaert. (AV)

Zaterdag 1 april om 16 uur: WS Lauwe RC Lauwe.