Anton Tanghe drie jaar langer bij KV Oostende

Verdediger Anton Tanghe (23) ondertekende een nieuwe overeenkomst bij KV Oostende tot en met 2026. Zijn huidige contract liep na dit seizoen af, maar nu blijft de West-Vlaming dus nog drie jaar langer aan de kust.

Anton Tanghe kwam in 2019 over van de beloften van Club Brugge en sloot aanvankelijk aan bij de U21 van Kurt Bataille. Tijdens het seizoen 2019-2020 werd hij echter overgeheveld naar de A-kern en in januari 2020 viel hij een eerste keer in op het veld van Standard. Het zouden dat seizoen zijn enige speelminuten zijn, maar het seizoen erop startte hij onder Alexander Blessin zowaar als basisspeler. Hij zou het hele jaar een betrouwbare pion blijken in het hart van de defensie.

Ook vorig seizoen was hij merendeel van het seizoen basisspeler. Intussen speelde Tanghe al meer dan vijftig wedstrijden voor KVO. Dat ziet hij nu beloond met een nieuw contract. (TVA)