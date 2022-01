Anthony Degrendel (SK Roeselare-Daisel -1): “Blij dat we er opnieuw aan beginnen”

Na een noodgedwongen onderbreking van zes weken mogen ze zich bij SK Roeselare-Daisel dit weekend eindelijk opmaken voor het vervolg van de competitie. En met de komst van Wielsbeke, dat zonder veel omwegen op de titel lijkt af te stevenen, is het voor de wit-zwarten al meteen een beetje van moeten.

“Ik ben vooral blij dat we er opnieuw aan beginnen”, lacht SKRD-sluitstuk Anthony Degrendel (30). “Na de twee vorige seizoenen zat de schrik erin dat het dit jaar opnieuw een maat voor niets ging worden, maar zover is het gelukkig niet gekomen. Want nog maar eens een jaar zonder sportieve stijgers en dalers: ik mag er niet aan denken.”

Winterstop

“Zo’n lange winterstop is niet ideaal. We zijn blijven trainen. Je kunt de voorbije weken misschien nog wel het best omschrijven als een soort van minivoorbereiding. De focus lag vooral op het voetbaltechnische aspect. Zo hebben we er intussen bijvoorbeeld drie oefenmatchen opzitten: eentje tegen Kortemark, eentje tegen Aalbeke en eentje tegen Winkel. We wonnen er daar maar één van, maar dat doet er in feite niet echt toe. Het belangrijkste is dat we niet stil hebben gezeten.”

Met een thuismatch tegen het voorlopig ongenaakbare Wielsbeke, oogt de start van de tweede competitiehelft voor de Roeselaarse Daiselnaars zondag allerminst van de poes. “De beste ploeg van de reeks”, aldus Degrendel. “Die veertien punten die zij meer tellen liegen er niet om. We verloren er in de heenmatch nipt met 2-1 na een toch wel discutabele rode kaart. Blijven we daar met elf, dan denk ik niet dat we daar verliezen, maar het feit dat ze bij Wielsbeke al een paar keer het geluk aan hun zijde hebben gehad, tekent ook wel hun sterkte.”

“We moeten ons van die grote achterstand verder niet te veel aantrekken. Ook over de vele vertrekkers maak ik mij geen zorgen. Het is in het provinciale voetbal zo stilaan een kwalijke trend dat de transferwoede steeds vroeger op gang lijkt te komen. Vervelend, maar het is bij de andere ploegen niet anders.”

