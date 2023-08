Amper speeldag vier en nu al is het tegen Eupen van moeten voor KVK

De Jupiler Pro League is nog maar toe aan de vierde speeldag, en voor KV Kortrijk is het al van moeten. In eigen huis moet er gewonnen worden van Eupen, nota bene de ex-club van KVK-trainer Edward Still. Lukt dat niet, dan ziet KVK een van de gedoodverfde degradatiekandidaten verder weglopen en blijft het zelf in een zeer lastig parket zitten. Luiden zondagavond in het Guldensporenstadion al de alarmklokken?

Nul op negen, de enige ploeg die nog geen enkel punt wist te pakken: en of KV Kortrijk bijzonder slecht aan het nieuwe voetbalseizoen begonnen is.

Nochtans was de start hoopgevend, met een nipte 3-2 nederlaag bij titelkandidaat KAA Gent, waar KVK bij vlagen mooi voetbal op de mat bracht. “Dit KV Kortrijk degradeert niet”, viel er toen in diverse media te horen en te lezen. Maar amper een week later werden die meningen alweer bijgeschaafd. KVK verloor in eigen huis van STVV, na een heel povere partij. Van goesting was er weinig sprake bij de Kerels.

En dan afgelopen weekend: een pandoering vanjewelste op bezoek bij Antwerp. Oké, verliezen op bezoek bij de landskampioen is zeker geen ramp. Maar zo kinderlijk verdedigen en met 6-0 terug naar huis gestuurd worden: dat wel. Zeker omdat Kortrijk dringend op zoek is naar nieuwe spelers. Maar zeg nu eerlijk, wie ziet een overstap zitten naar een club die met nul op negen laatste staat en net met 6-0 verloren heeft? Juist ja…

Play-downs

En zo staat de Veekaa op speeldag vier plots al voor de match van de waarheid. In een seizoen waarin vier ploegen de play-downs spelen en er daarvan twee of drie zakken naar 1B, kan een slechte start dodelijk zijn. Kortrijk moet dit weekend die drie punten thuishouden, anders ziet het er nu al dramatisch uit.

De tegenstander komende zondag: KAS Eupen. Laat dat nu net de ex-ploeg zijn van KVK-coach Edward Still. Hij werd er niet ontslagen, vorig seizoen. Beide partijen gingen in onderling overleg uit elkaar.

De reden? “Ik ging weg bij Eupen omdat ik niet opnieuw een heel seizoen tegen degradatie wou voetballen”, zei Edward Still toen hij aangesteld werd bij KV Kortrijk. Aan hem en zijn troepen om dat zondag te tonen tegen Eupen en eens voetbal op de mat te brengen.

Al vindt Still zelf dat zijn ploeg helemaal niet zo slecht presteert in dit seizoensbegin. “De eerste match op Gent spelen mijn jongens eigenlijk heel goed. Tegen STVV thuis was ik ook best tevreden, en tegen Antwerp worden we gewoonweg overklast door een ploeg die een paar klassen beter is dan wij.”

Kern van zestien

Eerlijk is eerlijk: Edward Still krijgt het ook niet cadeau, bij zijn nieuwe club. “Ik moet zeggen dat onze omstandigheden de laatste weken super moeilijk zijn. We zitten al eventjes met een kern van amper zestien spelers. Dat is geen excuus dat ik zoek, het is gewoon de realiteit”, klinkt het bij de T1. Daarin moeten we hem gelijk geven.

Al is er hoop, want KVK kondigde deze week drie nieuwe namen aan. Abdoulaye Sissako en Thierry Ambrose komen over van degradanten Zulte Waregem en KV Oostende, terwijl Sheyi Ojo na Isaak Davies de tweede man is die KVK huurt van Cardiff, de Engelse club van eigenaar Vincent Tan.

Alleen is de vraag of dat nu wel de mannen zijn die Kortrijk nodig heeft, op dit moment. Tegen Antwerp werd namelijk duidelijk waar de grootste zorg van Edward Still ligt: achteraan. Nieuwkomer Oprut wordt – bij gebrek aan ander en beter – meteen opgesoupeerd op de linksachter terwijl hij daarvoor nog niet klaar was, de jonge Wasinski kan zijn goede vorm van vorig seizoen nog niet meteen terugvinden, en de pionnen Silva/Atemona zijn te wisselvallig. Het zou zomaar eens kunnen dat Still een viermansdefensie uitprobeert en Nayel Mehssatou opnieuw naar de rechtsachter brengt, in de hoop achterin stabiliteit te vinden.

Besef bij de spelers

Coach Edward Still zal stilaan voelen dat de match tegen Eupen die van de waarheid wordt, maar ook bij de spelers druipt het besef binnen dat het van moeten is.

“Het is aan ons om een reactie te tonen”, aldus Dion De Neve. “We willen onze supporters bedanken voor hun massale en trouwe steun met een overwinning. Zij blijven ons altijd steunen, zelfs op Antwerp was dat zo. Dus moeten wij nu reageren, voor hen.”

Ook Club Bruggehuurling Lynnt Audoor wil tegen Eupen vol voor die eerste punten gaan. “Ik denk dat we tegen Gent en Sint-Truiden niet slecht speelden. We konden daar zeker punten halen, maar we maken onze kansen niet af. Maar uiteindelijk moeten we het tegen Eupen zeker kunnen halen als we verder bouwen op die eerste twee wedstrijden. We moeten gewoon onze kansen afmaken en scherper zijn in de eigen zestien.”

(JV)