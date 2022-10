Amp Football Belgium organiseert tornooi in Brugge

Op de site van Sport Vlaanderen in Assebroek is er op zaterdag 22 en zondag 23 oktober een internationaal voetbaltornooi voor mensen met een afwijking of amputatie van een ledemaat. Naast de Belgische ploeg zijn er ook deelnemers uit Israël, Albanië en Duitsland.

Amp Football Belgium vzw is een organisatie die mensen met een amputatie of afwijking terug aan het sporten brengt, met voetbal in de hoofdrol. Ongeacht aard, leeftijd, geslacht of geloofsovertuiging. Naast het sportgebeuren vormen zij een hechte groep waarin iedereen zijn verhaal kwijt kan en onbegrensd zijn ding kan doen.

5 tegen 5

Het format van het tornooi in Brugge is 5 tegen 5. De spelers spelen zonder prothese op krukken en de doelman mag maar een arm gebruiken.

“Het is de tweede keer dat we zo’n tornooi in Brugge doen”, weet bondscoach Geert Depreé. “Volgend jaar zijn er plannen om het National European Amputee Football te organiseren. Dat kost aardig wat geld. We organiseren een kerstmarkt in Snellegem en een eetfestijn in Gent. We zijn druk bezig. Ook op sportief vlak, waar we nieuwe spelers laten integreren, zowel heren als dames. Na de wedstrijd zijn we allen met de tegenstander goede vrienden. Tijdens de match zijn er redelijk harde duels. Iedereen speelt volgens zijn mogelijkheden, met zijn snelheid of techniek. In 2024 is er het EK. Om daar mee te kunnen doen, moeten we goede resultaten behalen.”

Groepsgevoel

Het vriendschappelijk tornooi in Brugge is in voorbereiding om een selectie te maken voor het volgende EK. “De tegenstanders zijn de nationale teams van ieder land. Daarnaast willen we het groepsgevoel sterker maken, want het is niet gemakkelijk om iedereen samen te krijgen. Op ons evenement zal er ook tijd gemaakt worden voor onze jeugd met een openjeugdtraining op zaterdagmiddag, waar jongeren met een afwijking of amputatie van 6 tot en met 16 jaar welkom zijn”, besluit Geert Depreé. (ACR)

België speelt op zaterdag om 10 uur tegen Albanië, om 13.30 uur tegen Duitsland en om 15.30 uur tegen Israël. Op zondag zijn er de finalematchen.