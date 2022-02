Amp Football Belgium houdt initiatiedag bij Club Roeselare: “Mensen met amputatie overtuigen”

Op zondag 27 februari houden Amp Football Belgium en de Red Flamingos een initiatiedag bij Club Roeselare. Hoofddoel is de aanwerving van nieuwe leden voor het Amputee Football Team. Ook het G-voetbal van Club Roeselare is trouwens nog op zoek naar nieuwe spelers.

Voor veel lezers is Amp-voetbal wellicht een onbekend begrip. Mark De Cleene, woordvoerder van deze nationale werking, gaf enige duiding tijdens de persconferentie. “Amp-voetbal wordt met 7 tegen 7 gespeeld en is een voetbaldiscipline voor mensen met een amputatie. Alle veldspelers hebben een amputatie aan hun been, minstens vanaf de enkel, en de keeper een amputatie aan de arm, minstens vanaf de pols. De veldspelers bewegen zich voort op krukken zonder hun prothese. Eerlijk, mensen met een beenamputatie op krukken achter een bal zien lopen is geen alledaags zicht. Toch is dat net wat Amp Football Belgium voor ogen heeft. Bedoeling is dat er in elke provincie een trainingsoord wordt gecreëerd waar op regelmatige tijdstippen kan getraind worden.”

Trainingsoord in elke provincie creëren is doel

“Op de initiatiedag in Roeselare is het de bedoeling dat we tijdens de training in de voormiddag en de wedstrijd tegen de G’s van Club Roeselare in de namiddag mensen met een amputatie kunnen overtuigen om aan te sluiten bij ons. Wie weet is dit de nieuwe lichting van de Red Flamingos, die ons land vertegenwoordigt op internationale voetbaltornooien zoals het WK en EK.”

Club Roeselare is ondertussen ook al anderhalf jaar bezig met zijn G-werking en de aangesloten leden stijgen maandelijks. “Onze werking telt momenteel net geen 20 volwassen spelers en een achttal kids”, aldus Stefaan Bogaerts, één van de verantwoordelijken. “Daarmee lossen we alle verwachtingen volledig in. Sportief zien we ons team in competitie ook serieuze stappen maken. In het begin dat we wedstrijden of tornooien speelden, waren we al blij als er een goal viel, nu bieden we ploegen als KV Oostende, KV Kortrijk en Mandel United stevig weerwerk. Onze bedoeling tijdens de initiatiedag is eveneens nieuwe leden te ontmoeten.”

Programma

“Voor de komst van Amp Football Belgium en de Red Flamingos is een mooi programma uitgewerkt”, gaat Stefaan verder. “Om 10 uur zal het nationaal team een open training houden. Over de middag wordt er spaghetti of macaroni aangeboden aan de ingeschrevenen voor een democratische prijs. Rond 14 uur is er dan het hoogtepunt van de dag: de oefenwedstrijd tussen onze G-ploeg en de huidige selectie van de Red Flamingo’s.” (SBR)

Meer info kan je verkrijgen op de Facebookpagina van G-voetbal Club Roeselare.