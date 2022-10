Amp Football Belgium derde op eigen tornooi in Brugge

Op de site van Sport Vlaanderen in Assebroek was er het voorbije weekend een internationaal voetbaltornooi voor mensen met een afwijking of amputatie van een ledemaat. Er was naast de Belgische ploeg, ook wel de Red Flamingo’s genoemd, een deelname van Israël, Albanië en Duitsland.

Amp Football Belgium vzw is een organisatie die mensen met een amputatie of afwijking sinds 2013 terug aan het sporten brengt, met voetbal in de hoofdrol. Ongeacht aard, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging. Naast het sportgebeuren vormen zij een hechte groep waarin iedereen zijn verhaal kwijt kan en onbegrensd zijn ding kan doen.

Iets andere regels

Het format van het tornooi in Brugge was een light versie, met 5 spelers tegen 5. “Anders is het zeven tegen zeven”, weet bondscoach Geert Depreé uit Jabbeke. “De spelers spelen zonder prothese op krukken en de doelman mag maar een arm gebruiken. Hoekschoppen worden er gegeven en een ingooi langs de kant wordt een intrap. De kruk van de spelers mag, eens die van de grond is, geen bal geraken. Dan is het hands. En buitenspel is er niet”, verduidelijkt de coach.

“Het was de tweede keer dat we zo’n tornooi in Brugge organiseerden. Volgend jaar zijn er plannen om het National European Amputee Football in te richten. Dat kost aardig wat geld. We organiseren een kerstmarkt in Snellegem en een eetfestijn in Gent. Kortom, we zijn druk bezig”, klinkt Depreé.

Spelers gezocht

Op sportief vlak wil Amp Football Belgium nieuwe spelers laten integreren, zowel heren als dames. “Na de wedstrijd zijn we allen met de tegenstander goede vrienden. Tijdens de match zijn er toch redelijk harde duels. Iedereen speelt binnen zijn mogelijkheden, met zijn snelheid of techniek. In 2024 is er het EK. En om daaraan mee te kunnen doen moeten we goede resultaten behalen.”

Het vriendschappelijk tornooi in Brugge werd gewonnen door Israël voor Duitsland, België en Albanië en was voor de Belgen in voorbereiding om een selectie te maken voor het volgende EK.

“De tegenstanders waren de nationale teams van ieder land. Daarnaast wilden we met het tornooi het groepsgevoel sterker maken, want het is niet gemakkelijk om iedereen samen te krijgen”, eindigt de coach.

Zijn zoon Arne Depreé uit Snellegem kreeg na het tornooi de trofee voor beste doelman. De fairplaytrofee ging naar de ploeg uit Albanië. Hun coach werd verkozen tot sympathiekste collega op het tornooi.

(ACR)