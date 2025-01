“Als Vincent Mannaert mij nodig heeft, kan hij mij zeker bellen”: voormalig bondscoach Georges Leekens over ontslag Domenico Tedesco

“De keuze van de federatie zat eraan te komen. Op vandaag staan we een pak verder van een overwinning. Maar met de juiste coach kan onze ploeg dit. Onze jongens hebben nu stabiliteit nodig en binnen de Belgische visvijver zitten er wel wat opties.” Dat zegt Georges Leekens na het ontslag van Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels.

Wat al wekenlang in de lucht hing, is vandaag een feit. De voetbalbond heeft – eindelijk – Domenico Tedesco ontslagen als bondscoach van de Rode Duivels. De Duitser lag nog tot 2026 onder contract, maar een erg teleurstellend EK en een even bedroevende campagne in de Nations League waren de druppel. De positie van de Duitser met Italiaanse roots was niet langer houdbaar. Na de nederlaag tegen Israël, midden november op Hongaarse bodem, zakte het vertrouwen onder het vriespunt.

Volgens Georges Leekens, zelf van 1997 tot 1999 en 2010 tot 2012 als bondscoach van onze nationale ploeg aan de slag, had de voetbalbond geen andere keuze. “Het zat er aan te komen, al blijft het natuurlijk een spijtige zaak. Dit is misschien geen positieve ervaring voor Tedesco, maar elke ervaring telt als je er lessen uit trekt. Hij is ook nog jong. Op mijn 37ste dacht ik ook dat ik volleerde coach was en pas later besefte ik dat ik op die leeftijd nog veel stappen voor de boeg had. Je moet jezelf als coach constant bijsturen en dat gebeurt met vallen en opstaan. Want bondscoach zijn bij een topclub is uiteraard niet eenvoudig.”

“In mijn tijd zaten we met de ‘gouden generatie’ dicht bij een overwinning. Op vandaag staan we daar iets verder van af. Maar je moet problemen oplossen en tegenhouden dat we daar nog verder van komen te staan. Het vertrouwen van de fans, sponsors en media in onze ploeg is aan het dalen. Andere sporten zijn druk bezig met ons voorbij te sprinten en als meest populaire sport mogen we niet blijven stilstaan. Er zijn een aantal communicatiefouten gebeurd. De federatie heeft nu de beslissing genomen om met een nieuwe lei te starten en om zo de spirit om te winnen terug te zoeken.”

Opvolging

Wie Tedesco zal opvolgen, valt volgens Leekens moeilijk te voorspellen. “Ze zullen eerst moeten beslissen welk profiel ze willen voor nieuwe bondscoach. Iedereen denkt aan winnen, maar zo simpel is het niet. We hebben stabiliteit nodig. Men kan eerst eens kijken in de visvijver in België. Hein Vanhaezebrouck is vrij en heeft veel capaciteiten. Over de jaren heen heeft hij tegen een aantal schenen trappen, maar soms moet je vergeven en vergeten. Het belangrijkste is of hij al dan niet past binnen de verwachtingen van de federatie.”

“Als het in België niet lukt, zijn er ook wel een aantal buitenlandse namen, die van tel zijn, zoals de Nederlander Mark van Bommel, die al resultaten behaalde en kennis heeft. Maar het is niet altijd zo simpel om een voetbalploeg helemaal mee te krijgen in een andere cultuur. Het team heeft de juiste omkadering nodig en een ideale man die ons terug op het spoor brengt.”

Nog altijd wereldtop

“We staan achter in de ranking en andere landen steken ons voorbij. We zijn blijven stilstaan en dat had kunnen vermeden worden. Je moet altijd denken in belang van de groep. Het team is altijd belangrijker dan de coach of één speler. Ik verlies niet graag wereldspelers. Ruzie binnen de eigen ploeg moet je ten allen tijden voorkomen. En in dat geval mag men zeker de problemen niet laten aanmodderen”, gaat Leekens verder.

“Dat neemt zeker niet weg dat we nog altijd een heel goede ploeg hebben. Het moet ons lukken om deze loting te winnen. Dat moet de nieuwe coach er zeker in krijgen. Naast een standvastige coach hebben we ook dragende spelers nodig, zoals bijvoorbeeld Courtois. Hij is de beste van de wereld. Er zit veel talent aan te komen, maar je mag die jongens ook niet te vroeg brengen. Het moet stap per stap gebeuren.”

De ploeg ligt Leekens nog altijd duidelijk nauw aan het hart. “Ik heb mijn job met hart en ziel gedaan. Als Vincent Mannaert mij nodig heeft, kan hij mij zeker bellen. Mijn nummer is al 30 jaar hetzelfde. Ik help graag met heel mijn hart de Belgische voetbal. Ik ben een fiere Belg en wil graag ons voetbal terug op hoog niveau zien geraken met de capaciteiten die we nu hebben”, besluit Leekens.