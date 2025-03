Alexander Hudders is sportief leider bij VVC Beernem: “Onze visies vullen elkaar perfect aan”

Alexander Hudders woont in Oedelem. Voetbal neemt flink wat van zijn vrije tijd in beslag. We ontmoetten de sportieve leider van VVC Beernem net voor hij een weekje zou gaan skiën.

Alexander Hudders is een meubelstuk in voetballend Beernem. Alles begon op de terreinen van het toenmalige Cercle Oedelem, op een boogscheut van zijn woning. “Ik begon mijn carrière toen ik 14 jaar werd en groeide door naar de eerste ploeg. Tot de leeftijd van 35 lentes bleef ik steunpilaar bij de eerste ploeg. Daarna had ik er nog niet genoeg van en startte de veteranen op, waarmee ik zelf nog tien seizoenen voetbalde. Intussen fungeerde ik ook als trainer bij VVC Oedelem, en was actief in alle jeugdcategorieën van U10 tot en met U23. Deze reeks U23 werd in het leven geroepen maar na één seizoen weer afgevoerd, wegens veel te verre verplaatsingen.”

Sportieve cel

“Na de fusie tussen VVC Oedelem en KFC Beernem kreeg ik de verantwoordelijkheid over de sportieve cel, samen met Jan Keirse. Onze visies vullen elkaar perfect aan. Altijd komen we tot een overeenkomst, omdat we het belang van de voetbalvereniging laten primeren. Vijf jaar geleden richtten we een B-ploeg op met klimmen en dalen met de bedoeling onze eigen jongeren nog meer doorgroeikansen te geven. Toen de competitie werd stilgelegd tijdens de coronaperiode degradeerden we naar derde. Jammer maar we blijven ambitieus. Van onze huidige coach Franky Mestdagh moeten we afscheid nemen. Dat is zijn keuze, wat we respecteren. Met Dimitri Delporte opteren we voor een ervaren vervanger. Bij onze B-ploeg stapte Kurt Boey vervroegd op. Andres Ramandt was voorzien voor volgend seizoen maar heeft nu al zijn functie opgenomen. Er komt een samensmelting met HOO Oedelem. Slechts twee spelers stappen mee in het verhaal: Alexander Depoorter en Jaro Van Parijs. Wel hopen we bestuurslid Olivier De Cuyper bij ons te verwelkomen, dat lijkt mij een zeer bekwame figuur. Het allergrootste voordeel van ons samengaan zijn de twee bijkomende velden. De jeugdwerking groeit en bloeit: we hebben plaats nodig en die fraaie accommodatie op de Bruinberg blijft bestaan.” (JPV)

