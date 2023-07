Alex Schoonvaere (coach WS Adinkerke): “Na overgangsjaar, ambiëren we eindrondeticket”

Ook bij WS Adinkerke is de voorbereiding op het nieuwe seizoen ondertussen gestart. Na een overgangsjaar, waarin de paarswitten helemaal niet onaardig presteerden en op een mooie zesde plaats eindigden, wil coach Alex Schoonvaere (57) in het nieuwe seizoen minstens even goed doen.

“Het bestuur heeft in het tussenseizoen flinke inspanningen geleverd om de kern te versterken”, opent de coach van de kustploeg Alex Schoonvaere.

“De terugkeer naar de heimat van Jens Verhelst en Jason Geerardyn betekent een serieuze versterking en bewijst dat WS Adinkerke een warme club is waar oudgedienden graag terugkeren. Daarnaast komen Glenn Dewilde en Yorick Spinnewyn over van Racing De Panne. Met nog enkele Franse spelers erbij zijn komend seizoen alle posities dubbel bezet. Een blessure of schorsing van een basisspeler zullen we nu veel gemakkelijker kunnen opvangen.”

Harde strijd

Doordat FA Nieuwpoort en KV Koksijde-Oostduinkerke er vorig seizoen niet in slaagden om te promoveren, voorspelt de coach van WS Adinkerke een harde strijd voor een eindrondeticket. “Het wordt knokken voor een plaats in de top vijf, maar dat moet hoe dan ook onze ambitie zijn”, aldus coach Alex.

“Als mijn spelers zoals vorig jaar opnieuw een hechte groep vormen zie ik het wel goed komen. Het is belangrijk dat iedereen vecht voor elkaar op het veld. Over een tweetal weken staat al een eerste oefenwedstrijd tegen Eendracht De Haan op het programma. Tot die tijd trainen we twee keer per week”, besluit Alex Schoonvaere. (PDC)