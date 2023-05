Acht nieuwe B-teams van start, in totaal ondertussen al 33 B-ploegen in ons provinciaal voetbal

Het aantal B-teams blijft maar stijgen. Dit jaar komen er acht bij, twee B-ploegen houden ook op te bestaan. Ondertussen zijn er al 33 B-teams, waarmee je dus twee volledige reeksen zou kunnen vullen.

KSV Diksmuide B dat promoveerde van derde naar tweede provinciale lost Winkel Sport B af, dat net de omgekeerde beweging maakte, als hoogst spelend B-team. Eén ploeg komt uit op het niveau van tweede provinciale, vier B-teams spelen in derde provinciale. Allen in de C-reeks: RC Waregem B, Winkel Sp. B, Mandel United B en KVK Avelgem B.

Het overgrote deel van de B-ploegen komt (uiteraard) uit in vierde provinciale. Maar liefst 28 stuks op 67 ploegen in de vier reeksen. In de C-reeks (9 op 17) maken ze zelfs meer dan de helft uit, in de B-reeks (8 op 16) net de helft van het aantal teams.

Twee B-teams houden het na afgelopen seizoen voor bekeken, toeval of niet, ook twee teams van nationaal spelende ploegen: RFC Knokke en RC Harelbeke. Maar in plaats daarvan komen maar liefst acht nieuwe B-ploegen: KSV Veurne B, Dosko Beveren B en KSV Bredene B (A-reeks), Dottenijs Sp. B, KFC Aalbeke Sp. B en KRC Bissegem B (C-reeks) en KWS Lauwe B en KV Koksijde-Oostduinkerke B (D-reeks).