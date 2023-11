Aaron Belpaire stunt met KSC Blankenberge A

Door de brilscore tegen een sterk georganiseerd HO Kalken, heeft de kustformatie uit Blankenberge wellicht de kans gemist om de eerste periodetitel binnen te halen. Sporting Club lukte 18 treffers in negen duels en net nu kon de frontlijn de netten niet doen trillen.

Wielsbeke is dus periodekampioen terwijl de jongens van T1 Steven Van Moeffaert stranden op een gedeelde tweede stek, met drie punten minder. Vaste waarde Aaron Belpaire is lang niet ontevreden. “We kwamen vorig kampioenschap nog uit in eerste provinciale en voetbalden de concurrenten op een hoopje. We promoveerden naar nationale en veroverden de beker van West-Vlaanderen.”

“Er werd geopteerd voor twee trainers die tot voor kort nog bij ons tussen de krijtlijnen aantraden: Steven Van Moeffaert en Aaron Bruning. Zij werden gekoppeld aan ons meubelstuk: keeperstrainer Guy Neirynck. Er werd een stevig elftal gevormd, de oefensessies verlopen vlekkeloos en na negen duels bezetten we een gedeelde tweede stek. Ons seizoen kan nu al niet meer stuk. Toch blijven we bij onze in augustus geuite aspiraties: een probleemloze competitie zonder degradatiezorgen.”

Prestigepartijtje

“Nadat ik hier in Blankenberge mijn jeugd doorbracht, opteerde ik twee seizoenen voor Torhout KM. Dit werd een gigantische flop omdat ik het ene letsel na het andere opliep: schouder, ligamenten, enkel en noem maar op. Ik speelde er quasi niet. Afgelopen speeljaar keerde ik terug naar Blankenberge. De pech bleef aanhouden: ik scheurde de mediale band van mijn knie.”

“Nu kan ik opnieuw genieten. De start verliep verrassend goed en niemand had die hoogconjunctuur zien aankomen. Misschien zullen we wel met een dipje worden geconfronteerd. Toch hebben we al een fikse buffer opgebouwd. Qua kracht en karaktersterkte verschilt het nationale voetbal nauwelijks met eerste provinciale. Snelheid van uitvoering ligt wel een pak hoger.”

“We hebben de aanpassing probleemloos verteerd. De trainingen worden opgebouwd in functie van de eerstvolgende tegenstrever. Nu trekken we naar Vigor Wuitens Hamme. Die rivalen prijken samen met ons op twee. Het wordt dus een prestigepartijtje. Voor mij is het telkens weer genieten geblazen. Eén innige wens koester ik: laat me toch blessurevrij blijven.” (JPV)

Zondag 5 november om 15 uur: KFC Vigor Wuitens Hamme – KSC Blankenberge A.