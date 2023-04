8ste ASO-Memories met Martin Heylen als eregast in Diaz Arena

Op zaterdag 29 april wordt in het businesscentrum van de Diaz Arena de achtste editie van ASO-Memories georganiseerd. Om jong en minder jong de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan deze reünie met oud-spelers, bestuursleden en supporters, werd deze keer gekozen voor een evenement dat ’s middags van start gaat. Het feest start om 12 uur met een receptie, drank en hapjes. Na de groepsfoto volgt het welkomstwoord van voorzitter René Menu. Eregast Martin Heylen, wereldreiziger en KVO-ambassadeur, vertelt over zijn tv-avonturen én zijn liefde voor KVO. De lunch, met keuze tussen vlees of vis, gaat van start om 13.45 uur en duurt tot 16 uur. Wie wil genieten van de receptie, lunch, dessert, bijhorende wijnen en drank, betaalt 63 euro. Inschrijven kan voor dinsdag 25 april, via storting op rekening van Marc Heddebauw, BE 3840 5215 2439 (bic bbrubebb), met vermelding van aantal personen. Tijdens de maaltijd worden foto’s geprojecteerd door Kris Heddebauw: ‘70 Jaar de As’. Voor meer info kan je terecht bij Marc Heddebauw, tel: 059 27 90 66. Op de foto zien we de organisatoren: Marc Heddebauw, Willy Desmit, Bram Keiersebilck (pr KVO), Roger De Jonghe, Reddy De Mey, Willy Verhaeghe en René Menu. (FRO/foto FRO)