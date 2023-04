Wat staat er nog op het spel op de slotspeeldag (vierde provinciale D): FCE Kuurne A kampioen, ook eindrondekandidaten al bekend

Straks kan FCE Kuurne A met 83 punten het seizoen afsluiten. Het doelsaldo bedraagt nu al + 107.

VK Langemark-Poelkapelle bleef lang aanklampen, maar vorige week pakte FC E. Kuurne toch de titel in de D-reeks, met 80 punten waarbij er straks nog drie bij kunnen komen. Naast Langemark-Poelkapelle speelden ook GS Voormezele, Brielen Sport en SK Elverdinge zich in de top vijf en zo zijn ze meteen ook geplaatst voor de eindronde.

Eindronde vierde provinciale

Ook hier wordt de eindronde volgens het nieuwe principe gespeeld. Per reeks gaan vier ploegen in de bokaal, 16 in totaal dus. Die worden (reeksen dooreen) tegen elkaar geloot, de wedstrijden worden zonder return gespeeld. De acht winnaars stoten door en spelen tegen elkaar. De vier ploegen die daar aan het langste eind trekken promoveren. Bij de verliezende ‘finalisten’ wordt nog een klassementje gemaakt (van de eindronde, niet van de competitie) om eventuele extra stijgers aan te duiden.