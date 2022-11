Vrienden Tijs en Thijs tegen elkaar tijdens derby in 4D: “Onze ouders komen samen naar de match”

Zaterdag staat met Boezinge B-VKLP een onvervalste kraker en derby op het programma in 4de Provinciale D. Het is bovendien een match tussen twee jeugdvrienden, leeftijds -en voornaamgenoten: Tijs Nevejans tegenover Thijs Blomme.

Tijs Nevejans (24) woont in Ieper en werkt als leerkracht in het College van Ieper. Hij is kapitein van Boezinge B, de ploeg die momenteel vijfde staat met 23 op 33. Vorig weekend gingen ze echter met 1-0 de boot in tegen KFC Poperinge B. “Jammer, want ervoor noteerden we een mooie negen op negen. Maar we kenden een offday tegen een sterke tegenstander. De voetjes staan weer op de grond en hopelijk kunnen we het rechtzetten tegen VKLP.”

Bij VKLP speelt zijn jeugdvriend Thijs Blomme (24). Thijs Blomme studeert TEW aan de UGent. Met zijn ploeg staat hij samen met Kuurne aan kop. Enkel in het onderlinge duel lieten ze punten liggen, waardoor ze 31 punten tellen. Thijs zit in een goeie vorm want hij prikte tegen RW Hollebeke (1-6-zege) zijn eerste van het seizoen. “Hopelijk mogen er nog veel volgen”, grijnst Thijs, die terug van weggeweest is na een annus horribilis waarbij hij een kruisbandletstel opliep.

Hoe leerden jullie elkaar kennen?

Tijs Nevejans: “We zijn samen gestart bij de duiveltjes van KVK Ieper op het Minneplein. Het was fijn om hier even terug te keren voor het fotomoment. We doorliepen de jeugdreeksen en daarna splitsten onze wegen. Ik trok achtereenvolgens naar Vlamertinge, Voormezele en Boezinge. Dit telkens onder de vleugels van Epo.”

Thijs Blomme: “Ik ging acht jaar geleden naar VKLP. Het is zaterdag de eerste keer dat we elkaar in competitie zullen treffen. Onze ouders zijn steeds contact blijven houden en zullen zaterdag ook samen naar de match afzakken.”

Kan je eens elkaars sterktes aanduiden als voetballer?

Tijs: “Ik vind Thijs een uitstekende middenvelder: technisch en fysisch sterk en hij legt de nodige vinnigheid aan de dag. Een speler die elk team zou willen.”

Ik hoop op een mooie pot voetbal en nadien gaan we napraten

Thijs: “Amai, zo’n mooie woorden, ik bloos ervan” (lacht). “Tijs is een echte leider met wie je naar de oorlog kan.”

Hoe vinden jullie het om de thuismatchen op kunstgras af te werken?

Thijs: “Zeker voor voetballende ploegen vind ik het kunstgras een meerwaarde en bovendien zijn de trainingen veel aangenamer. Zeker met het winterweer dat in aantocht is.”

Tijs: “In het begin dacht ik dat het niet bevorderlijk zou zijn voor mijn spel, want ik tackel weleens graag. Maar als je dan matchen speelt op de slechte velden in Hollebeke en Houthem ben je blij dat je weer thuis mag spelen.”

Wat verwacht je van de match zaterdag?

Thijs: “Een evenwichtige match met twee voetballende ploegen. Ik hoop op een mooie pot voetbal en na de match gaan we gezellig napraten.”

Tijs: “VKLP is favoriet gezien hun klassering. Als underdog hebben we niets te verliezen. Ik verwacht een eerder gesloten partij want beide defensies zijn ijzersterk.”

Wat zijn de ambities voor het verdere verloop dit seizoen?

Tijs: “We hebben nog een heel zwaar jaareinde. Na VKLP volgen Kuurne, Reningelst, Brielen en Elverdinge voor de winterstop. Dat kan tellen hé. Toch hopen we onze huidige klassering te consolideren, als dat lukt spreken we van een geslaagd seizoen.”

Thijs: “Wij hebben nog dezelfde tegenstanders. Dus er volgen veel onderlinge duels tussen de ploegen bovenaan. Dat zal toch voor meer afscheiding moeten zorgen, want nu staat alles nog op een zakdoek. Ik hoop dat we zolang mogelijk in het spoor van Kuurne blijven en zoveel mogelijk winnen.”

Zaterdag 19 november om 18.30 uur: Sassport Boezinge B VK Langemark-Poelkapelle.