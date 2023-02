Voorzitster Patricia Godderis (FC Houthem – 4D): “Volgend jaar nog geen fusie met JESPO Komen-Waasten”

Voor FC Houthem loopt het op sportief vlak op wieltjes met een tiende plaats. Naast het veld wordt er gewerkt aan de toekomst. Een fusie met Jespo Komen-Waasten behoort tot de mogelijkheden, maar is nog niet voor morgen.

Patricia Godderis (58) zit al 30 jaar in het Houthemse voetbal. Ze begon destijds als medewerker in de kantine en groeide uit tot voorzitster. “Mijn echtgenoot Philippe Pattyn beter bekend als Pilou was hier jarenlang speler en trainer”, vertelt Patricia, die in het dagelijks leven boekhoudster is in Bergen. Na een weekje rust komt zondag GS Voormezele op bezoek. “Thuis kunnen we steeds rekenen op een grote schare fans. Veel spelers van de reserven komen kijken en er is steeds een leuke sfeer. In het begin van het seizoen was het nog zoeken naar automatismen, maar intussen heeft trainer Thomas Magry de trein helemaal op de rails gekregen. We mogen zeker niet klagen. Ook bij de jeugd is er veel potentieel aanwezig.” Alles samen telt FC Houthem 200 spelers, trainers en vrijwilligers. Er doen geruchten de ronde dat er een fusie op til is met JESPO Komen-Waasten. “Wij hoorden dat ook via via in november. Het probleem is dat het veld eigendom is van IEG en de pachtovereenkomst loopt nog tot juni 2025. Maar er zijn ook veel kosten, om de kosten te drukken kan een fusie een oplossing zijn.”

Uitklaren

“JESPO telt 20 ploegen en wij 13. Op dit moment zijn er vier velden, waarvan geen enkele synthetisch. Dat is te weinig om al die spelers op een kwalitatieve manier te laten voetballen. Dat moet eerst uitgeklaard worden en daarom starten we volgend seizoen zeker nog als FC Houthem”, benadrukt Patricia. (API)

Zondag 26 februari om 15 uur: FC Houthem GS Voormezele.