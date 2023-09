Voetbalgezin D’Haveloose heeft een hart voor VK Langemark-Poelkapelle: “Een bijkomende fulltimejob”

VK Langemark-Poelkapelle (4D) steunt net als vele clubs op enkele trouwe vrijwilligers. Zo zijn Pascal D’Haveloose en zijn vrouw Nadine Sinnaeve al jarenlang betrokken bij de club waar zonen Robbie (27) en Ruben (21) aangesloten zijn bij de eerste ploeg en beloften.

Robbie is de oudste van de twee voetballende zonen. “Ik begon destijds op vijfjarige leeftijd en ben er 22 jaar later nog altijd actief”, vertelt Robbie. “Anderhalf jaar geleden verhuisde ik naar Aartrijke, maar ik zie er niet tegenop om enkele keren per week terug te keren naar de heimat”, zegt de leerkracht LO in een middelbare school in Gistel.

“Ons gezin is heel close en met mijn broer Ruben is de band heel sterk. Voetbal is voor ons allebei een rode draad door ons leven. Of we vergelijkbare spelers zijn? Ruben is technischer dan ik. In de korte ruimte is hij heel dribbelvaardig. Ik moet het meer van mijn snelheid hebben. Net als vorig jaar speel ik zowel bij de beloften als de eerste ploeg. Samen met Ruben in de ploeg spelen, vind ik fantastisch. Ik speel voornamelijk in de aanval”, aldus nog Robbie, die grote fan is van FC Barcelona.

Veel steun

Robbie wil nog benadrukken dat hij veel te danken heeft aan zijn ouders. “Hun steun is enorm, ze zijn onze grootste supporters en papa heeft ons heel vaak overal rond gebracht. Ik ben trots dat hij nu voorzitter is van VKLP. Zou de club nog bestaan hebben, mocht hij zijn handen destijds niet in het vuur gestoken hebben? Ook mijn vriendin Jolien Lievens verdient een grote pluim, net als mijn ouders is zij de laatste zes jaar een grote steun voor mij.”

Robbies jongere broer Ruben (21) studeert voor leerkracht LO en bewegingsrecreatie in Torhout. Hij woont nog bij zijn ouders en zit nu enkele jaren bij de eerste ploeg. De aanvaller vond de eerste weken al vlot de weg naar doel. “In tegenstelling tot Robbie voetbalde ik eerst elders, namelijk bij KVK Westhoek. Sinds mijn 12de verdedig ik de kleuren van VKLP. Ik amuseer me hier rot. Ook na de matchen is het altijd gezellig. Hopelijk kunnen we onze ambities dit seizoen waarmaken en persoonlijk wil ik zoveel mogelijk basisplaatsen in het eerste elftal. Ik besef dat ik keihard zal moeten blijven werken”, zegt Ruben.

Veel veranderd

Negen jaar geleden werd vader Pascal D’Haveloose (56) voorzitter van de club. “Ik denk dat ik al meer dan 20 jaar actief ben binnen de clubwerking. Ongeveer sinds het moment dat onze oudste zoon Robbie zijn eerste voetbalpasjes zette”, herinnert Pascal zich. “Ik trad toe tot het jeugdbestuur en gaf training aan de miniemen en cadetten. Ik heb veel zien veranderen in het voetbal.”

“Uiteindelijk trok ik later samen met mijn vrouw Nadine Sinnaeve (56) naar de kantine. Nadine helpt vooral op zondag, want zaterdag werkt ze nog in haar kapsalon dat ze op zelfstandige basis uitbaat. We zijn rasechte Langemarkenaars, die op enkele honderden meters van het veld wonen.”

Nieuwe start

FC Langemark kende destijds een nieuwe start onder de noemer VK Langemark-Poelkapelle. “We begonnen met een propere lei in vierde provinciale. Mijn vrouw zei nog ‘je zal toch geen voorzitter worden’, maar het gebeurde toch. Ik stelde me kandidaat om voorzitter te worden en wilde samen met een heel team alles in goede banen leiden. Vroeger zijn er enkele lijken uit de kast gevallen en dat wilde ik niet nog eens meemaken. Ik wil van het begin tot het einde weten wat er allemaal gebeurt binnen de club. Naast mijn job in de bouw, is dit een dagelijkse bezigheid en bijna een tweede fulltimejob. Het is een passie, en bovendien leer ik nog elke dag bij. Nadine steunt me door dik en dun. Het is ook nodig dat ze achter me staat, anders kan je dat niet volhouden.” In die negen jaar werkte Pascal samen met twee trainers. “Eerst was er de samenwerking met Maarten Beele en sinds enkele jaren met Tom Slosse. Ik ben niet van het principe om vaak te veranderen, je moet een trainer tijd geven.”

De promotiekater van vorig seizoen blijft nog altijd een beetje nazinderen. “We kenden een fantastisch seizoen, maar door een plotse wending in het reglement van Voetbal Vlaanderen ging een topseizoen in één match om zeep. Het voelt onrechtvaardig en we willen dit jaar graag promoveren. De titel mag, maar is geen must. Als we de eindronde kunnen halen, ben ik al een tevreden voorzitter”, aldus Pascal.