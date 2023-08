VK Langemark-poelkapelle (4D) wil kater van vorig seizoen doorspoelen: “Nu wel de promotie afdwingen”

VK Langemark-Poelkapelle scheerde met 78 punten hoge toppen vorig seizoen, maar bleef finaal met lege handen achter. Daar wil de club dit jaar verandering in brengen: promotie naar derde is opnieuw het doel.

7 mei 2023. Op die dag werd een grand cru seizoen van VKLP in 90 minuten weggespoeld na een 2-1-verlies op het veld van SK Elverdinge. “De bond kreeg plots de kronkel om de eindronde in één wedstrijd in plaats van twee te laten beslissen. Het slechtst denkbare scenario kwam uit: een mindere dag en ons topseizoen kende een abrupt einde”, kijkt Tom Slosse nog even terug op vorig seizoen.

Uiteindelijk promoveerden naast Elverdinge nog Brielen en Voormezele. De nummers drie, vier en vijf dus. “We hebben dit een plaats kunnen geven, al blijft het nog een klein beetje hangen. We zullen er alles aan doen om die kater dit jaar door te spoelen met promotie naar derde. Net als vorig jaar verwacht ik een stevige strijd bovenin. Ik denk dat Dadizele Sport torenhoog favoriet is, als je ziet welke spelers zij gehaald hebben. Hopelijk wordt het dus niet weer een Kuurne-scenario. Verder zijn er veel onbekende ploegen zoals WS Lauwe B. Ik verwacht ook wel iets van Wevelgem B, het vernieuwde SCT Menen en degradant Sparta Kruiseke.”

Nieuwkomers

VKLP versterkte zich met een aantal spelers. “Tijs Nevejans komt over van reeksgenoot Sassport Boezinge B. Verder trokken we Tieben Vantomme (KVK Westhoek) en doelman Jeroen Batteu (SK Elverdinge) aan. Jonas Del’haye en Emmanuel Devoldere keren terug naar het vertrouwde nest. Jonas ging eerst naar SK Zillebeke, maar wij visten hem op nadat die eerste ploeg dit jaar niet mag spelen. Met Eli Maertens, Victor Verhelst en Abel Kempynck herstarten ook drie spelers na een inactieve periode. We willen ook de jeugd kansen geven en daarom sluiten volgende U21-spelers aan bij de kern: Batiste Geldof, Iben Geldof, Sebe Vanacker, Jelle Debruyne, Senne Deprince en Robbe Craeymeersch. Samen met Joren Plouvier vorm ik voor het derde jaar op rij de trainersstaf. Manu Mackelberg neemt de U21 onder zijn vleugels.”

Stevige opener

Intussen is de voorbereiding al even bezig. “Het is moeilijk om daar veel conclusies uit te trekken, want we waren nog nooit compleet. Maar over het algemeen ben ik tevreden over het geleverde spel en ook de conditie van de meeste spelers was goed.”

Op 2 september volgt de opener van de competitie op het veld van KSK Vlamertinge B. “Een match die we vorig jaar verloren, dus we zijn gewaarschuwd. Daar lieten we de titel liggen, achteraf was het extra zuur dat ook Kuurne verloor op dezelfde speeldag”, aldus de 50-jarige Langemarkenaar.