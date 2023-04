Vincent Allaeys vertrekt bij RW Hollebeke (4D): “Volgend seizoen opnieuw trainer van jeugdploeg”

Vincent Allaeys (55) begon in november 2021 bij RW Hollebeke, toen als opvolger van Geert Broutin. Na dit seizoen legt hij zijn functie als T1 neer en wordt hij opnieuw jeugdtrainer.

Vincent Allaeys en RW Hollebeke hebben nog drie matchen voor de boeg. “Met Elverdinge en Voormezele ontvangen we nog twee eindrondekandidaten, tussenin trekken we naar Reningelst”, weet de werknemer van Picanol die in Komen-ten-Brielen woont. “Zowel in Voormezele als Elverdinge verloren we zwaar, maar ik zou liefst met negen op negen afsluiten. Ik besef dat het niet evident is. Als je er niet in gelooft, dan begin je er beter niet aan.”

Vincent vindt RW Hollebeke een aangename club, maar er stoorde hem ook het een en ander de laatste weken. “Ik had gehoopt om iets hoger te eindigen. Dat zorgt voor ontgoocheling. Bovendien kon ik tijdens de terugronde nog niet met een basiself spelen. Door allerlei extrasportieve omstandigheden vaak. De ingesteldheid van de spelers is veranderd sinds corona en dat hoor ik ook bij andere trainers. Ze geven hun voorkeur aan reizen of familiebijeenkomsten. Als trainers steken wij veel tijd in de voorbereiding van een een match en dan is het frustrerend als je op vrijdag te horen krijgt dat er enkele spelers moeten afhaken voor de wedstrijd.”

KVK Westhoek

En zo start in augustus een nieuw hoofdstuk voor Vincent. “Het wordt een terugkeer naar KVK Westhoek, waar ik de interprovinciale U12 onder mijn hoede zal nemen. Ik heb altijd graag met jeugd gewerkt. Ze krijgen twee keer training van mij en één keer van een techniektrainer. Het laat me toe om meer tijd door te brengen met mijn gezin en langs de zijlijn te staan van mijn zonen Thibaut en Arthur, die bij BS Geluveld tekenden. Maar eerst zondag dus proberen de drie punten thuis te houden!” (API)

Zondag 16 april om 15 uur: RW Hollebeke SK Elverdinge.