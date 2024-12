Van de Wouwer wordt T1 KZ Dentergem (4E)

De spelersgroep van KZ Dentergem had afgelopen weekend vrij, maar toch viel er groot nieuws te rapen. “Onze huidige T1 Nico Rogge heeft beslist om volgend seizoen andere oorden op te zoeken”, aldus voorzitter Filip Demeyer. “Hij trekt naar Jong Anzegem. Alvorens daar zijn woord te geven, had ik hem al aangesproken voor een verlengd verblijf, want we zijn echt wel tevreden over zijn werk hier. Hij stemde tot mijn verbazing niet meteen in, nu blijkt dus waarom. Nico trekt naar de ploeg waar zijn voetbalcarrière begon en wil na vier jaar Dentergem een nieuwe uitdaging.”

Maar KZ Dentergem heeft al een opvolger gevonden in eigen huis. “Het bestuur geeft het vertrouwen aan huidig assistent Timothy Van de Wouwer. Vorig jaar werd hij na zijn zware blessure meteen in de rol van assistent gedropt, nu krijgt hij nog net iets meer tijd om zich tot hoofdtrainer om te scholen. Ik ben ervan overtuigd dat hij zal slagen in zijn nieuwe rol.”

Maar nu nog eerst promoveren. “Ik weet ondertussen dat je een titel niet kan bestellen. De eerste opdracht is om zo hoog mogelijk te eindigen, maar natuurlijk mag een promotie. Belangrijk zal zijn om de komende twee weken goed door te komen, want de toppers volgen in sneltempo. Eerst is er thuis Deerlijk Sport, daarna is er de zware trip naar leider Hulste. We moeten proberen te winnen zodat we de voeling met de top niet verliezen”, gaat Filip Demeyer voort.

Geen grote kuis

Nu iedereen weet dat Timothy Van de Wouwer straks hoofdcoach wordt, is het polsen bij de spelers naar hun verwachtingen. “Daarmee ben ik deze week begonnen. Het is zeker niet de bedoeling om grote kuis te houden”, besluit de 59-jarige verkoper bij Rogiers. (SBR)

Zondag 8 december om 14.30 uur: KZ Dentergem – Deerlijk Sport.