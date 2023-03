Uitspraak na stopgezette match FC Houthem-RW Hollebeke (4D): geen punten en elk een boete van 200 euro

Tien dagen na de stopgezette match tussen FC Houthem en RW Hollebeke besliste de bond om de match niet uit te spelen en geen enkele ploeg punten toe te kennen. Elke ploeg krijgt bovendien een geldboete van 200 euro.

Op zondag 12 maart was er de derby tussen FC Houthem en RW Hollebeke. Nadat de bezoekers de 4-2 scoorden volgde een schermutseling waarbij enkele spelers van RW Hollebeke in de klappen vielen. De poppen gingen daarna aan het dansen. De scheids wilde de match nog hervatten, maar bij de bezoekers voelden ze zich niet meer veilig.

Geen punten

Woensdagavond werd er dan uiteindelijk een uitspraak geformuleerd: geen van beide ploegen krijgt punten en zowel FC Houthem als RW Hollebeke moet een geldboete van 200 euro betalen. “We gaan hier niet mee akkoord, maar in beroep gaan zal toch weinig uithalen”, reageert Virginie Dejonckheere, gerechtigd correspondent van FC Houthem. “Ook in het verleden waren de uitspraken vaak in ons nadeel.”

Ook RW Hollebeke onderneemt geen verdere stappen. “Ze draaien de waarheid volledig om, maar we hebben geen zin in een welles-nietesspelletje”, aldus Kris Titeca, sportief verantwoordelijke bij RW Hollebeke.

RW Hollebeke blijft zo negende met 25 punten, FC Houthem volgt op één punt. Komend weekend speelt Hollebeke op zaterdag om 17 uur op het veld van FC Westouter (14de met 19 punten). FC Houthem ontvangt zaterdag om 15 uur Vlamertinge B (zesde met 47 punten).