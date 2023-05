Tom Slosse en VKLP treffen reeksgenoot SK Elverdinge

VK Langemark-Poelkapelle sloot het seizoen af met een klinkende 11-0-overwinning tegen hekkensluiter FC Passendale. Ondanks een fantastisch seizoen met slechts twee verlieswedstrijden en drie gelijke spelen grepen de Langemarkenaars naast de titel.

“Toch overheerst een goed gevoel”, opent trainer Tom Slosse. “Jammer genoeg werd ons fantastisch seizoen niet bekroond. 78 punten is normaal gezien altijd genoeg om kampioen te worden. Maar er was in onze reeks een ploeg die het nog beter deed. Het eerste doel was echter de eindronde en dat is dus bereikt. Het volgende is om nu ook de promotie af te dwingen.”

Promoveren

In die eindronde trekt VKLP komend weekend naar Elverdinge, waar het in de reguliere competitie eind april nog 2-2 gelijk speelde. “Het doel is om te promoveren. En dat zal zo blijven, gelijk welke tegenstander we nog tegenkomen. Mochten we alsnog de promotie mislopen, dan zal de ontgoocheling wel heel erg groot zijn. Dan blijven we met niets over na een fantastisch seizoen”, besluit de 50-jarige coach, die straks zijn tweede seizoen als T1 afsluit.

Zondag 7 mei om 15 uur: SK Elverdinge – VK Langemark-Poelkapelle