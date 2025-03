Tjörven De Bree: ontluikend talent bij Steenbrugge (4D)

Sinds de komst van Sander Meulemeester krijgen ettelijke zelf opgeleide jongeren hun kans in het eerste elftal. Het vlaggenschip staat nu op positie acht, met drie matchen minder dan de top drie. Vooraleer we onze gesprekspartner aan het woord laten geven we coach Sander Meulemeester de kans zijn hart te luchten. “Wegens brand in een fietsenzaak in de nabijheid van de terreinen van Eendracht Brugge, en het gevaar voor asbestneerslag, mochten wij op zondagnamiddag niet voetballen achter de Watertoren. De wedstrijd van Club Brugge, pal tegenover het veld van Eendracht, enkele uren later, mocht wel doorgaan. Daar kan ik echt niet bij.”

Terug naar Tjörven De Bree die nooit elders speelde dan bij Steenbrugge. “Als zesjarige startte ik op Daverlo mijn opleiding. Stelselmatig maakte ik progressie, met dank aan bekwame oefenmeesters. Afgelopen kampioenschap, bij de beloften, mocht ik aantreden centraal op het middenveld. Ik mag bij de eerste ploeg een rij lager mijn ding doen.”

Cruciaal duel

“Natuurlijk voel ik me fantastisch tussen de vrienden. Vraag me niet hoe het er elders aan toe gaan, ik weet het niet. Nooit voetbalde ik op een ander. Nu ben ik blijkbaar vaste waarde als prille twintiger, al zal ik nooit naast mijn schoenen lopen. We moeten nog die uitgestelde derby tegen Eendracht Brugge betwisten. Verder bekampen we het herboren Cercle Beernem B, kampioen Wenduine, Fusion Oostende en Heist B. We sluiten af tegen Lissewege. Dat zou wel eens een cruciaal duel worden in het kader van de nacompetitie. Mijn ambitie? Altijd proberen beter te doen blijft mijn betrachting. En ja, ik zou wel eens willen proeven van de hogere reeks maar ik heb geduld. Misschien maak ik vroeg of laat de sprong met mijn Steenbrugge. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat we over een ploeg beschikken die in derde provinciale een rol van betekenis zou kunnen vervullen.” (JPV)

Zondag 23 maart om 15 uur: KSK Steenbrugge – VV Cercle Beernem B.