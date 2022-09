Timon Bertier (FC Westouter – 4D) tegen ex-club: “Ik wou gewoon eens andere lucht opsnuiven”

Voor Timon Bertier (25) volgt dit weekend een bijzondere verplaatsing naar Hollebeke. “Ik ben er zeven jaar lang met veel respect behandeld en heb er alleen vrienden achtergelaten. Ik zal blij zijn als we met Westouter punten pakken maar ik zie me niet meteen uitbundig juichen als we scoren.”

In het tussenseizoen kwam Timon Bertier over van Hollebeke om bij Westouter te beginnen aan een tweede deel van zijn loopbaan. “Ik wou gewoon eens andere lucht opsnuiven en kende wel een aantal spelers nog voor ik de overstap maakte. Dat ploeggenoot Michiel Simoen mee de overstap maakte, zorgde alvast voor een vlugge aanpassing.”

Respect voor elkaar

Tot op heden kreeg Timon nog niet echt de kans om zich te bewijzen bij zijn nieuwe club. “Ik was in de eerste plaats op vakantie en op de openingszondag van de competitie was er de babyborrel van mijn dochter. Begrijpelijk dat ik zondag op Vlamertinge op de bank startte. Dit hoop ik alvast te zien veranderen want naar ik vermoed zal de overgang er gekomen zijn om mij een basisplaats te geven.”

Zondag kan het echte debuut van Timon er komen tegen zijn vroegere club Hollebeke. “Het wordt een speciale wedstrijd met heel wat vrienden en familie langs de zijlijn en zeker ook op het veld. Ik denk bijvoorbeeld aan Daan Calliau met wie ik jaren samenspeelde bij Hollebeke. Voor het eerst zijn we rechtstreekse tegenstanders en gezien onze positie op het veld zal er wel een duel volgen. Maar we zullen dat met veel respect voor mekaar doen. Op een correcte manier die bal proberen te veroveren dat is de boodschap.”

Timon blikt tot slot nog even terug op de jaren in Hollebeke. “Het is een warme club met een hart voor het familiale en zeker ook een luisterend oor vanuit het bestuur. Ook bij mindere resultaten haalt een positieve beleving de bovenhand.”

Begin reeks?

Met Westouter hoopt Timon alvast de ambities van de trainer waar te maken. “Er zit zeker voldoende kwaliteit in de groep. De overwinning op Vlamertinge kan het begin zijn van een goede reeks.” (MDN)

Zondag 18 september om 15 uur: RW Hollebeke – FC Westouter.